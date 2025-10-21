Segunda División
Sergio Escudero, baja por una lesión muscular
Hidalgo, postpartido tras el duelo ante el Racing, había explicado que había sentido molestias en los músculos isquiotibiales
Sergio Escudero se perderá el partido ante el Real Valladolid, un duelo especial en lo personal para él, nacido en tierras vallisoletanas. El Deportivo ha anunciado que sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, uno de los músculos que componen los isquiotibiales, la parte anterior del muslo. El lateral zurdo estará "unos días con tratamiento médico y fisioterapia" antes de comenzar su readaptación. El club no especifica tiempo de baja.
Malas noticias para Antonio Hidalgo, que vuelve a perder a Sergio Escudero y suma una baja más en la zaga. El veterano lateral zurdo terminó el duelo en Santander con molestias físicas y el club le realizó pruebas médicas para confirmar la lesión y el alcance de la misma.
El Deportivo cita que sufre una "lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha". El tiempo de baja, no desvelado por la entidad blanquiazul, dependerá de la evolución de la misma.
