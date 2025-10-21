A Stoichkov se le resiste el primero para romper una sequía de 10 meses

«A Stoichkov hay que quererlo mucho, hay que comprenderlo. Él no para de correr, no para de entrenar. Son situaciones que en otro momento, con confianza, son muy caras para él. Es importante que las tenga. Cada vez que entra recuerdas una ocasión suya», explicaba antes de visitar El Sardinero Antonio Hidalgo sobre Juan Diego Molina Martínez, a quien, tras diez jornadas (ocho de blanquiazul y dos de nazarí), se le resiste el gol. Su sequía viene de atrás y se extiende desde hace 10 meses.

Cree Hidalgo que Stoichkov es «una bendición». Y lo cierto es que el andaluz, desde que ha llegado, ha contado con confianza como uno de los revulsivos principales de la plantilla. Entra, casi siempre, como segundo punta, aunque ante el Racing los problemas físicos de Escudero le obligaron a acercarse a la medular. En otros duelos ha jugado también en banda derecha.

Al de San Roque se le resiste ese primer gol. Ese tanto que rompa una mala dinámica sin ver portería que se le alarga desde hace 10 meses. No marca en partido oficial desde el 31 de enero, en su segunda participación con el Granada, ante el Eldense. Desde entonces ha firmado 22 participaciones entre Los Cármenes y Riazor. En el Dépor, siempre entrando desde el banquillo.

En Santander se quedó más cerca que nunca y en apenas 26 minutos generó tres ocasiones. Especialmente clara fue la última, en el tiempo de descuento, pero siempre se encontró con la oposición de un excelente Ezkieta.

Hidalgo tiene claro que el banquillo y la unidad B son claves para cualquier equipo que aspira a estar arriba. Por eso espera a Stoichkov, un jugador que los últimos años ha sido diferencial en Segunda División, donde ha anotado 76 goles en 238. Ha sido, hasta ahora, sinónimo de peligro en la mayor parte de encuentros en los que ha entrado como revulsivo. Pero sin suerte ni puntería para romper una larga sequía que afecta a su juego y a su confianza.

El gol, entre ocho jugadores

La versatilidad ofensiva del Deportivo permite a los blanquiazules distribuir sus 18 tantos en ocho jugadores diferentes. Zakaria Eddahchouri es el máximo anotador con cinco, seguido por los tres de Yeremay. Por detrás del canario, con dos, están Luismi Cruz y David Mella, y después una larga lista con uno: Sergio Escudero, Dani Barcia, Samuele Mulattieri y Mario Soriano, quien provocó el tanto en propia ante el Racing.