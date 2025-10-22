El CTA ratifica al VAR de Málaga por el codazo de Eddahchouri: creen que el Dépor debería salir peor parado

El Comité Técnico Arbitral (CTA) considera que el VAR, entonces liderado por Rubén Ávalos, intervino correctamente en el partido entre el Málaga y el Deportivo, cuando en el minuto 51 Zakaria Eddahchouri anotó un gol que, tras revisión, fue anulado por falta del delantero sobre Murillo tras impactar con el codo en su cara. Una acción que ha traído una larga polémica y que ahora el máximo organismo arbitral ratifica a través de su programa Tiempo de Revisión, en el que analizan, a través de los canales de la RFEF, distintas acciones del juego. Creen, además, que debería haber sido amarilla.

"Tras analizar las imágenes, el árbitro anula el gol por falta previa, decisión que se ajusta al reglamento: la regla 12, 'faltas y conducta incorrecta', establece que se considera acción temeraria aquella en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico, no necesariamente grave, por lo que deberá ser amonestado, explica la presentadora del programa, que da voz a las decisiones del CTA. El comité arbitral considera que la falta estaría enmarcada en este supuesto, por lo que Rubén Ávalos habría intervenido bien, pero la acción "se debería haber saldado con tarjeta amarilla".

"La decisión de anular es correcta, pero faltó la amonestación disciplinaria al jugador infractor. El VAR interviene conforma al protocolo. El árbitro no aplica la sanción correspondiente", finalizan en un programa publicado a través de los distintos canales de la RFEF. El momento en el que tratan la acción es en el minuto 4:28.

Para Hidalgo no puede ser falta

Antonio Hidalgo no comparte la misma visión sobre las polémicas arbitrales del pasado domingo en La Rosaleda, aunque desvela una conversación que mantuvo con el árbitro después de un partido en el que el Deportivo se sintió perjudicado. "Le llama el del VAR y le enseña algo. Es muy difícil que el árbitro de campo lo contradiga. Nos dijeron que el VAR iba a entrar en errores graves o manifiestos. Creo que Murillo hace más por poner la cabeza que Zaka", analiza sobre el tanto anulado por falta al delantero neerlandés. Aunque no fue la única. También habló de una mano que, eso sí, considera bien señalada: "La primera dicen que es play the ball, que no es mano. Cuando nos han explicado, esa es la regla".