Ya hay calendario para la apertura del museo del Deportivo en Riazor

El Deportivo ya tiene el camino despejado para que el museo que proyecta en los bajos del estadio de Riazor vea la luz y trabaja con la idea de que esas «áreas VIP y musealizadas» se puedan abrir al público al principio de 2026, una inauguración que supondrá un primer detalle para la grada de Riazor en un año que finalizará en el almanaque blanquiazul el 8 de diciembre con el 120º aniversario del nacimiento del club coruñés. La primera idea era que este otoño, justo en este mes de octubre, ya fuese un activo del club e incluso de la oferta cultural y de ocio de la ciudad, pero las obras fueron paralizadas el pasado mes de julio por el Concello al carecer de licencia cuando ya se habían avanzado en un «70%», según lo proyectado. Salió todo a la luz en agosto e incluso Juan Carlos Escotet, presidente del Deportivo y de Abanca, hizo un llamamiento por el entendimiento unas semanas después. El pasado 4 de octubre el Ayuntamiento resolvió «concederle al Deportivo licencia para realizar obras de legalización» en el renombrado museo del Deportivo.

Lavado de cara el interior del estadio de Riazor / RC Deportivo

La fecha del estreno público aún no es exacta, pero esa es la previsión con la que trabaja el Deportivo, que debe poner toda la obra de nuevo en marcha después del paralización sufrida. La estimación en Abegondo es que cojan velocidad de crucero y ponerle la rúbrica a un proyecto que desde el club coruñés consideran estratégico a nivel social e incluso económico, pero que está teniendo una génesis tortuosa.

El club coruñés invertirá en esta actuación en torno a un millón de euros (1,008), según el documento al que tuvo acceso LA OPINIÓN hace algo menos de tres semanas en el que se legaliza las obras ya emprendidas. Además, le habilita, según lo solicitado, a instalar «un ascensor» y a reconfigurar «instalaciones en el Estadio Municipal de Riazor».

La entrada del museo está proyectada «al noroeste del estadio», en la «calle Manuel Murguía, en el antiguo acceso al gimnasio». En la planta superior (2) estará «el control de acceso»; en la 1, «una zona de recepción, una barra y la primera sala musealizada»; y en la 0 «la segunda zona musealizada, dotada de una pequeña barra de servicio de bar».

La apuesta del Deportivo por reformar Riazor, revelada el pasado mes de agosto, va más allá de esta área musealizada porque proyecta la renovación de aseos y servicios en Tribuna y Marathón, también de la Deportienda y de los accesos y sistemas técnicos de la grada de Pabellón. Como complemento al museo del Deportivo, quiere reparar e impermeabilizar la Torre de Marathón para abrirla al público y estudiar la posibilidad de incorporar un ascensor panorámico para incluir esta experiencia en el tour del estadio que tendrá el museo como centro neurálgico. Esta pretensión debe pasar el filtro de Patrimonio de la Xunta porque la Torre de Marathón, elemento original de 1944, tiene un alto nivel de protección. Es el único que se conserva de aquel primer inmueble que sustituyó al de Las Esclavas y que tiene más de 80 años de vida en blanquiazul.

Una salvedad

El Ayuntamiento, como consignatario, se reservó, en el documento en el que legaliza las obras, la potestad de «dejar sin efecto» la «autorización antes del vencimiento del convenio, si así lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, sin resarcimiento de daños». Incluye, de manera expresa, este supuesto de anulación, «en caso de resultar incompatibles estas actuaciones (las del museo) con las obras de remodelación y adaptación del estadio municipal de Riazor para el Mundial 2030», según apunta. Esta salvedad pretende dar vía libre al Concello si A Coruña es ratificada como sede del torneo.