Lucas Noubi oposita a cubrir la ausencia de Ximo en el Deportivo

Han llegado las nubes a A Coruña, y no solo en forma de lluvia. El Deportivo se despierta por segunda semana consecutiva enfocando el fin de semana como una oportunidad de reválida después de la derrota ante el Racing de Santander. Es el primer bache del curso para los pupilos de Antonio Hidalgo, acostumbrados a construir y crecer tras alcanzar victorias y buenas sensaciones. Era inevitable que llegasen los malos resultados, y ante ellos debe empezar a reaccionar el equipo blanquiazul, sabedor de que ha dado un paso atrás en defensa. La baja de Ximo Navarro ha hecho mucho daño al sistema de Hidalgo, que se sostenía con esa línea variable de tres en la que Dani Barcia, Miguel Loureiro y el propio Ximo formaron un trío imperial. Tras varias pruebas, con y sin Arnau Comas, incluso durante algunos tramos con Gragera, Lucas Noubi aguarda su turno en una posición que podría ser ideal para él.

Es la cuarta jornada consecutiva en la que los blanquiazules encajan gol. Hasta entonces, la defensa había sido uno de los puntos fuertes del equipo, en especial en Riazor, donde solo ha recibido uno de los 11 tantos que acumula en contra en 10 partidos. En esas seis primeras jornadas, Germán Parreño dejó tres porterías a cero, pero no ha sido capaz de repetirlo en el último mes, donde las llegadas rivales se han multiplicado. Ante el Racing, 21 remates totales y tres ocasiones claras; en La Rosaleda, 15 en total; mientras que contra el Eibar fueron 23 disparos, 10 a portería.

No hay una única explicación para la pérdida de solidez defensiva evidenciada en los últimos encuentros. La altura de la línea influye, pero quizá más la ausencia de un jugador tan importante como Ximo Navarro, clave para la estructura del equipo por esa posición de central derecho en línea de tres que puede ser lateral en muchos contextos.

No hay otro jugador en la plantilla para replicar los comportamientos del diestro, e Hidalgo, primero, apostó por Arnau Comas. Un zaguero que, de momento, ha tenido un mal aterrizaje en A Coruña. Su titularidad en Málaga se saldó con tres goles en contra y ante el Racing de Santander el de Canovelles decidió apostar primero por una defensa de dos (Loureiro-Barcia) a la que se unía en situaciones de repliegue Quagliata. Tras el descanso, también entró ahí como zaguero Gragera, sustituido poco después.

La posición ideal de Noubi, en un sistema con tres centrales

Poco después entró Lucas Noubi, llegado este verano tras acabar contrato con el Standard de Lieja. El de Mouscron, de momento, no ha contado con ninguna titularidad, y apenas suma un 8% de los minutos tras entrar cuatro veces desde el banquillo. Sin embargo, gran parte de su fútbol lo ha vivido en un sistema de tres centrales. Mucho de ese tiempo, en la izquierda. Es un jugador joven, con aspectos a corregir, pero que emerge como opción para que Hidalgo recupere definitivamente su línea de tres y con ella la solidez que caracterizó al equipo durante buena parte del inicio de la competición.

Noubi, un buen corrector al espacio, destaca más por sus cualidades defensivas a campo abierto que en área propia, como Barcia y Loureiro, lo que podría permitir volver a elevar la línea de presión y alejar el juego del área de Parreño. Además, destaca por un gran pie derecho, en especial para jugar en largo, y trazar un puente hacia Yeremay o Quagliata más que interesante. Un salto más vertical que ningún jugador, a excepción de Barcia, está ofreciendo hasta el momento, salvo algún envío de Escudero.

Debe elegir Hidalgo. El Dépor necesita recuperar esa fiabilidad defensiva para exponer con libertad todo el talento ofensivo. Sin confianza en Arnau Comas, Lucas Noubi oposita al puesto que deja Ximo vacante durante varios meses. Ese central diestro en línea de tres que podría ser el lugar ideal para que Lucas Noubi se desarrolle como blanquiazul.

Escudero será baja ante el Valladolid por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha

Sergio Escudero se perderá el partido ante el Real Valladolid, un duelo especial en lo personal para él, nacido en tierras vallisoletanas. El Deportivo ha anunciado que sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, uno de los músculos que componen los isquiotibiales, la parte anterior del muslo. El lateral zurdo estará «unos días con tratamiento médico y fisioterapia» antes de comenzar su readaptación. La entidad coruñesa no especifica tiempo de baja.