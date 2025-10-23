Brazaletes solidarios en el Deportivo por las causas sociales

Cada mes una causa solidaria a través de los brazaletes de capitán del Dépor y del Dépor Abanca. En un acto con Carlos Ballesta, consejero del Deportivo; Carlos García, coordinador de proyectos de la Fundación del RC Deportivo; y Antonio Hernández Fernández, director de Saúde Mental FEAFES Galicia (la primera que se beneficiará de esta iniciativa), el club presentó en Abegondo esta campaña que pretende «dar visibilidad a distintas causas solidarias a lo largo de los diez meses de competición de la temporada deportiva».