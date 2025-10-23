El Deportivo estrena horario el domingo con el Ceuta

LaLiga dio a conocer los horarios de la décimo quinta jornada de Segunda y al Dépor le ha tocado un caramelo envenenado. El equipo coruñés estrenará uno de los más incómodos de la competición que hasta ahora había podido regatear. El equipo coruñés jugará ante el Ceuta en Riazor el domingo 23 de noviembre a las 14.00 horas. Será la primera vez en toda la temporada que el conjunto y la propia afición blanquiazul que se enfrenten a uno de los horarios más odiados por los aficionados junto a los del viernes y del lunes, que generan continuas protestas en las gradas, entre ellas del fondo de Marathón.

El Deportivo le ha cogido el gusto a jugar los domingos y seguirá en esta línea también durante el mes de noviembre. El día 16, en la jornada 14 de Segunda, visitará El Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba CF. Hasta entonces deberá jugar ante Valladolid, Zaragoza y Cultural.

Dónde ver en TV el partido entre el RC Deportivo y el Ceuta

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Ceuta será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago o en abierto que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.