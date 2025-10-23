Diego Villares: «Rachas hay toda la temporada»

Diego Villares cree que es el momento de tener calma después de que el Dépor sume cuatro jornadas consecutivas sin ganar. «Sabemos cómo es esta categoría, que habrá rachas malas. Esperamos no tener muchas y tener más positivas, pero cuando vengan, tenemos que seguir trabajando para cambiarlas cuanto antes», explica el capitán del equipo, que pide «tranquilidad» ante unas dinámicas que se repetirán a lo largo del curso para bien y para mal. El centrocampista asegura que Hidalgo les aprieta «más si cabe» y espera en Riazor, con «nuestra gente», revertir la situación ante el Valladolid.

Las bajas afectan a un Deportivo que no podrá contar con Escudero, Ximo y Bachmann el domingo. «Si tengo que hacerlo en algún momento, ahí estaré», postula sobre la posibilidad de jugar de lateral derecho, aunque nunca ha tenido «una conversación específica» sobre esa opción con el entrenador catalán.

Villares no le da importancia a que el Valladolid también llegue en mala racha y tras encajar tres goles. «Es una anécdota», remarca. Y concluye que, tras las derrotas, Hidalgo siempre busca «exprimir más a los jugadores». El vestuario también se «exige más» para volver a la senda de la victoria.