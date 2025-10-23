Gragera busca poner calma: «Nunca nadie subió en enero»
A Coruña
Gragera, titular y fichaje de referencia del proyecto, pide paciencia tras las últimas derrotas: «Hay que ser paciente. Nunca nadie subió en enero. Sabíamos que esta liga es complicadísima y que habrá momentos buenos, muy buenos, regulares y malos. Los equipos de verdad se forjan en los malos. Es ahora donde hay que estar unidos y demostrar dónde queremos estar en mayo o en junio».
