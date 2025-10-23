Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gragera busca poner calma: «Nunca nadie subió en enero»

José Gragera alza los brazos durante el partido ante el Leganés en Butarque. | LOF

José Gragera alza los brazos durante el partido ante el Leganés en Butarque. | LOF

RAC

A Coruña

Gragera, titular y fichaje de referencia del proyecto, pide paciencia tras las últimas derrotas: «Hay que ser paciente. Nunca nadie subió en enero. Sabíamos que esta liga es complicadísima y que habrá momentos buenos, muy buenos, regulares y malos. Los equipos de verdad se forjan en los malos. Es ahora donde hay que estar unidos y demostrar dónde queremos estar en mayo o en junio».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents