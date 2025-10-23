Guille Bueno: «Mi salida del Deportivo fue un poco polémica y se sacaron cosas de contexto»

¿Cómo le trata Valladolid?

Bien, la verdad. Me he adaptado muy bien al equipo, a la ciudad, a todo la verdad. No tengo queja.

¿Quería volver a España?

Sí, estuve bien en Alemania, pero tenía bastantes ganas de regresar. Familias, amigos...

Irse al Borussia era un paso, pero entrañaba dificultades...

Desde luego. Los primeros años fueron un poco duros. El idioma, no conocía a nada y a nadie allí. Toda la parte futbolística, muy bien, eso sí me sirvió de mucho.

«La oferta del Dépor llegó cuando la decisión estaba casi tomada, no me arrepiento de nada»

¿Notan presión por ascender?

Yo intento centrarme en el partido y no en esa presión que nos comentan desde el principio. Tenemos un buen grupo. Sí que hay una ligera presión por todo lo que sucedió el año pasado en el club, pero lo llevamos todo muy bien.

Descenso claro a Segunda y con pocos puntos, son situaciones tóxicas. ¿Se aireó el ambiente?

Sí, han hecho un equipo casi completamente nuevo, muchos jugadores jóvenes que tenemos muchas ganas de competir, de jugar. No sé lo que se vivió el año pasado porque no estuve, pero yo creo que sí se ha limpiado un poco y estamos centrados en este nuestro nuevo objetivo.

¿Cómo ve al Dépor?

Lo intento seguir, sí. Me parece que tienen muy buen equipo, han hecho las cosas muy bien. Arriba son muy potentes, muy buenos, tienen talento. Les están yendo las cosas, a pesar de estas últimas jornadas. Cuentan con un muy buen equipo para estar ahí arriba.

Tiene vidas paralelas con el Valladolid: empezar bien, caerse...

Sí, la verdad que sí, los dos empezamos bien y ahora llevamos unas jornadas que queremos volver a la victoria. Nos está costando un poco, pero es normal, son muchos partidos. Estos baches van a pasar, lo importante es recuperar la constancia lo antes posible.

"Me ofrecían un proyecto de futuro en A Coruña y también estoy agradecido. No sé qué habría pasado si me hubiese quedado, seguro que también hubieran ido las cosas bien"

Todo hace indicar que, por posición en el campo, se encontrará con Mella. ¿Qué recuerdos le trae?

Sí, me llevo muy bien con él, estuvimos en la residencia (del Dépor). Sí que tengo un gran recuerdo, fue muy bonito todo lo que vivimos ese año con los juveniles, en la Copa de Campeones. Fue increíble, ahora tener que cubrirlo va a ser un reto difícil y bonito. Con ganas.

Ya era cadete y marcaba diferencias en juveniles...

Sí, era el pequeño y no se notaba en el campo. Competir de esa manera con juveniles, siendo cadete, impresionaba bastante. Se adaptó muy bien ese año y estuvo increíble.

A Dani Barcia lo tenía entonces al lado en aquella defensa...

Lo está haciendo muy bien, está teniendo mucha solidez. Yo ya le veía, cuando jugaba con él, que tenía grandes condiciones. Aún le queda seguro mucho por sacar, pero ya se ha consolidado en el primer equipo y eso no es fácil. Me alegro por él. Tiene que dar muchas más alegrías.

"Ganar la Copa de Campeones fue un gran escaparate y sí que se me dio la oportunidad (del Borussia), apareció la oferta y la posibilidad de ese cambio a Alemania, que también me hacía ilusión"

¿Con quién más se llevaba de la residencia? ¿Guarda alguna relación o ha hablado esta semana con algunos de ellos?

Sí, claro estuve con muchos jugadores que ahora están en el primer equipo. Nos llevamos todos muy bien, aunque yo era ya de los mayores y solo estuve un año. Recuerdos bonitos que compartíamos allí dentro. La buena relación es con todos, aunque al haber estado tan lejos (Alemania), era un poco más complicado. Estoy con ganas de verles este fin de semana y de volver a comentar cosas de todo lo que pasó. Ese año fue inolvidable para todos.

Estuvo solo un año en el Dépor, pero muy intenso. ¿Imaginaba antes de empezar la aventura todo lo que viviría después?

No, desde luego que no. Llegué como un jugador que probaba con Fabril y me consolidé con el filial, incluso llegué a estar en algunas convocatorias con el primer equipo. Fue un año en el que pasó de todo, y a mí me sirvió de muchísimo, aprendí mucho. Tengo muy buenos recuerdos.

¿Qué aprendió?

Pues a competir y a trabajar duro. Aprendí que si de verdad quieres algo, hay que trabajar duro. Yo ese año trabajé muy, muy duro, porque no era fácil competir, siendo juvenil, con el Fabril en Tercera, después con el primer equipo. Entonces me exigí mucho, pero dio sus frutos. Estoy muy contento, fue un año increíble.

No había estado hasta entonces en una gran cantera. ¿Era todo nuevo para usted?

Es cierto, yo nunca había estado en la del Celta. Había estado en el Areosa, más modesto. El cambio también es grande. El Dépor en sí, las instalaciones, la historia que tiene... Lo afronté con mucha ilusión y salieron las cosas como nunca me las hubiera imaginado.

Su salida fue abrupta, se le acusó de fugarse, hubo un brecha abierta entre Dépor y Borussia. ¿Aprendió de eso? ¿Quiere dar su versión de todo lo sucedido?

Después de la Copa de Campeones... Ganarla fue un gran escaparate y sí que se me dio la oportunidad, apareció la oferta y la posibilidad de ese cambio a Alemania, que también me hacía ilusión. Era un cambio muy importante que me iba a servir para mucho, tanto personal como futbolísticamente. Me dio mucha pena marchar por todos los recuerdos, pero era un cambio que yo quería afrontar porque era una oportunidad muy grande. Entonces pues pasó el traspaso y nada. Fue un poco polémico por algunas partes, pero yo creo que se llevó todo bien. Algunas cosas se sacaron de contexto.

¿Surgió a última hora?

Bueno, tampoco tan a última hora. Era una posibilidad que se iba hablando, pero la oferta sí que fue un poco a última hora. Tenía que tomar una decisión y opté por esa nueva oportunidad. Tengo muy buenos recuerdos de Alemania.

¿Aclaró todo lo sucedido? ¿Se produjo el traspaso finalmente?

Por mi parte está todo más que aclarado, todo perfecto. Tengo muy buenos recuerdos y amistades que siguen allí . Ahora está todo correcto, no hay ningún problema de nada. Al principio fue una salida un poco difícil, que no se quería dar, pero después sí que hubo (traspaso). Se aclaró todo, no hubo ningún problema. Hay buena relación entre todas partes. Entre los clubes, entre yo y el club, entre todos. Y no hay ningún tipo de problema. Tengo buena relación con todo el mundo allí y con ganas de este partido, de volver a Riazor. Seguro que será un partido especial.

¿El Dépor la abría entonces la puerta del primer equipo?

Sí, aunque la oferta (del Dépor) me llegó cuando la decisión (de irse) ya estaba casi tomada. Era ya difícil. Me ofrecían un proyecto de futuro en A Coruña y también estoy agradecido. No sé qué habría pasado si me hubiese quedado, seguro que también hubieran ido las cosas bien. Me fui a Alemania, a un club muy potente. No me puedo quejar de cómo fueron las cosas allí. No me arrepiento de ninguna decisión que tomé.

¿Qué supone jugar en Riazor?

Va a ser un partido especial, tengo muchas ganas de volver a pisar ese campo. Cuando estuve allí, solo pude entrenar, nunca llegué a jugar allí. La ciudad me encantó.

¿Cómo está Trilli?

El anterior fin de semana jugó y yo le vi muy bien. Tiene mucha clase y no ha tenido la suerte que debería haber tenido con las lesiones. Está trabajando para que eso no ocurra y para intentar tener esa continuidad, a mí me encanta.