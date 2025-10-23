Trilli, el lateral que volaba en Riazor y que todavía busca su sitio en LaLiga

Cuatro años después de su estreno profesional ante el Celta B, en un día que maravilló al público de Riazor, Álvaro Trilli regresará a casa vestido de blanquivioleta. El ferrolano, campeón en Marbella en 2021, ha sido una de las grandes explosiones de la era moderna en el Dépor. Después de aquella irrupción todavía busca la estabilidad que las lesiones le han impedido. Un cañón por la diestra que separó su camino del blanquiazul tras un último curso en el que prácticamente no participó con Óscar Cano. Ahora, busca espacio en el equipo de Guillermo Almada.

El Real Valladolid atraviesa un momento difícil tras solo una victoria en cinco jornadas. Números similares a un Deportivo del que se distancia en un solo punto. El conjunto pucelano arrancó bien la temporada, y los resultados han abierto ahora la puerta a la entrada al once titular a Álvaro Trilli, hasta el momento suplente de Iván Alejo, el asiduo en el once. El ex del Cádiz se perdió el partido ante el Sporting de Gijón por sanción, permitiendo al ferrolano completar 74 minutos. No jugaba más de una hora consecutiva en partido oficial desde abril.

Las lesiones han sido el gran obstáculo en una carrera que arrancó de forma meteórica, pero siempre de la mano de los problemas físicos. Precisamente, tras aquel debut en Vigo, se perdió los siguientes 14 partidos (si bien vivió algunos desde el banquillo, aunque sin saltar al campo), y no encontró continuidad hasta enero.

Con una marcada potencia física, Trilli destacó por su excelsa capacidad para repetir esfuerzos y para proyectarse en la banda derecha. Aprovechó, en aquella 21-22, la baja de Víctor García para volver al once titular y ser clave para Borja Jiménez durante varios meses, hasta que una lesión en marzo cortó su temporada.

Aquellos problemas en el tobillo generaron las primeras asperezas entre el entorno del lateral y el Deportivo, por cómo, dónde y con quién debía tratarse y operarse el lateral ferrolano, que hizo borrón y cuenta nueva aquel verano.

No obstante, nada volvió a ser lo mismo, y Trilli vivió un nuevo curso marcado por los problemas físicos y la falta de confianza. La salida de Borja Jiménez, su primer gran valedor, derivó en la llegada de Óscar Cano, que para cuando aterrizó en A Coruña no pudo contar con el diestro, que estaba tocado. La participación del lateral bajo las órdenes del técnico andaluz fue muy escasa. Apenas 103 minutos repartidos en cuatro partidos. Desde aquella derrota ante el Badajoz (1-0) que le pasó factura, no volvió a jugar hasta 10 jornadas después, ante el propio equipo extremeño, tras nueve partidos viendo el fútbol desde el banquillo y a Diego Villares ocupar su posición ante la baja de Antoñito.

El ferrolano no volvió a participar hasta la llegada de Rubén de la Barrera (salvo tres minutos en Linares). Aquel verano extremadamente convulso en el Deportivo, con la salida del entrenador coruñés, derivó, también, en el adiós de Trilli, que puso rumbo a Barcelona tras meses con la posibilidad sobre la mesa de fichar por la Real Sociedad.

El Dépor, con Fernando Soriano ya a la cabeza, intentó convencer al lateral, y mantuvo una reunión con la familia y el chico, pero la decisión ya estaba tomada. Firmó por la cantera azulgrana, donde también le han perseguido las lesiones. En dos cursos en Primera RFEF, apenas ha podido acumular 1.360 minutos repartidos en 29 partidos, 16 como titular. Este verano cambió de aires, al Nuevo Zorrilla, en busca de relanzar una carrera que hace cuatro años apuntaba a ser meteórica.