Tristán enseñará sus trucos

Pocos secretos tiene el oficio de delantero para un futbolista como Diego Tristán. Su pico rendimiento fue corto en el Dépor, pero dejó una profunda huella como uno de los mejores delanteros de la historia del club coruñés, a la altura de Bebeto y Roy Makaayen su era moderna. El ariete de La Algaba, sobrado de condiciones técnicas, era un maestro de la inventiva y del remate en múltiples formas. Con las dos piernas, de cabeza, al primer toque, tras regate, con un disparo lejano. En su mejor forma nada se le escapaba y, por eso facilidad ante las porterías contrarias, es que lo ha reclutado el Córdoba para que se convierta en el formador específico de los delanteros de su cantera. El club andaluz ya lo ha hecho público y se encargará desde la categoría infantil hasta la juvenil, aunque cuenta con sapiencia para impartir hasta en categorías profesionales.

Diego Tristán, tras dejar el Dépor, pasó por Livorno, West Ham y Cádiz y se dedicó a volver a su pueblo al retirarse y entrenar al Atlético Algabeño. Da ahora el salto a la cantera de un club profesional con un rol muy específico que no tiene secretos para él. Fue pichichi de La Liga en la campaña 2001-02, lo que le valió un pasaporte para el Mundial con España, y a día de hoy es el máximo goleador de la historia del Dépor con 110 tantos, seguido por Traba, Veloso, Bebeto y Makaay.

El Córdoba destaca de esta apuesta que "se enmarca dentro del proyecto de mejora continua y fortalecimiento de la cantera del Córdoba CF, que busca dotar a sus jugadores de herramientas técnicas, tácticas y mentales para seguir mejorando su proceso formativo", según esclarece un comunicado de la entidad andaluza. Asimismo, considera que, con este tipo de incorporaciones, "apuesta firmemente por el talento joven y la formación integral de futbolistas que no solo representen el presente del club, sino que estén preparados para asumir un papel protagonista en un futuro cercano", ya que "la incorporación de figuras como la de Diego Tristán responde a un modelo de trabajo enfocado en consolidar una base sólida de jugadores con proyección, capaces de seguir creciendo dentro de los distintos escalafones formativos del Córdoba CF".

No es la primera gloria jugadora a la que le encomienda este tipo de tareas en una figura que se resisten a introducir los goles. El holandés realizó parecida labor en el Bayern Munich durante un tiempo, luego salió del equipo bávaro para ser segundo de Gio y ahora ha regresado, pero está al frente de la World Squad sub 19 de los alemanes.