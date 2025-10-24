Antonio Hidalgo: "Los equipos que saben manejar el vaivén de emociones de esta categoría tienen mucho ganado"

El Deportivo afronta este domingo ante el Valladolid (21.00 horas) una oportunidad para dejar a un lado la mala racha de resultados, con dos derrotas consecutivas y cinco jornadas sin ganar. Ante esta mala tendencia, Antonio Hidalgo apela al esfuerzo, el trabajo y la calma para recuperar el equilibrio y la solidez. "Los equipos que saben manejar el vaivén de emociones de esta categoría tienen mucho ganado", resaltó el técnico catalán en la sala de prensa de Abegondo.

El entrenador blanquiazul sabe que las rachas son "habituales" en el fútbol y, cuando llegan mal dadas, nunca son de buen agrado. Sin embargo, pone el talento y el esfuerzo colectivo e individual al servicio del club y de la afición. "La exigencia es alta, sabemos a quién representamos y que tenemos una responsabilidad cada uno", aseveró. Añadió que "es una bendición estar en A Coruña" porque "la gente te demuestra lo que es el Dépor". Dice sentir la presión adecuada para querer buscar tres puntos más que mantengan al equipo en la zona alta. La receta para ello pasa, según Hidalgo, por tener "calma, mentalidad fuerte y querer sufrir para poder mejorar".

Antonio Hidalgo confirmó en la sala de prensa las bajas ya sabidas de Daniel Bachmann y Ximo Navarro, a quienes se sumó en los últimos días Sergio Escudero. "Va a estar bastantes semanas fuera, se va a acercar a una situación difícil", comentó el entrenador del Deportivo. Rechaza acudir a agentes libres y confía en las piezas del primer equipo y el Fabril para componer la defensa. "En la izquierda tenemos la opción de Rubén y Loureiro también jugó alguna vez ahí", enumeró.

Al entrenador le preocupa recuperar la solidez perdida tras la lesión de Ximo y celebra la vuelta de David Mella, que ya hizo un buen papel en Santander pese a la derrota. "Nos está dando mucha profundidad y está siendo solidario cuando intenta meterse en esa línea de cinco", explicó el técnico. Aunque no quiso calificarlo como lateral, elogió su predisposición para jugar en la posición que haga falta. "Tiene un compromiso y un esfuerzo increíbles", recalcó.

Una de las novedades del equipo podría ser la titular de Lucas Noubi. "Es un chico introvertido. Ha cambiado de país y de idioma, hay que cuidarle y saber los momentos en los que nos puede ayudar. El otro día nos dio solidez y profundidad. Poco a poco, irá creciendo", destacó del central belga.

Hidalgo también pone el foco sobre la estrategia. "Somos el equipo que más remata a balón parado, eso quiere decir que el trabajo, está. Tenemos que sacarle más rendimiento", reconoció, tras un día, en Santander, donde no pudieron ocupar los espacios de mayor peligro en el área del Racing.

Este domingo llega a la ciudad el Real Valladolid, un rival que llega también en mala dinámica tras un inicio potente de liga. El técnico del Dépor espera a un equipo "con muchísima intensidad". "Crean situaciones de estrés a primera línea y son muy valientes hacia delante, algo que también tiene riesgo", detalla. Hidalgo cree que será un duelo igualado que se decidirá en detalles, pero confía en su equipo y en el factor Riazor.