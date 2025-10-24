El exentrenador del Deportivo que triunfa en Europa: colíder de la Conference sin encajar gol

El Deportivo de Antonio Hidalgo está viviendo las primeras curvas del nuevo proyecto. Dos derrotas consecutivas ante Málaga y Racing después de un arranque histórico que le emparentaba con un proyecto de hace treinta años. Ese tiempo ha pasado en los eternos vaivenes de una Segunda División en la que todos los equipos están expuestos a estas marejadas. Eso sí, más allá de los últimos tiempos, este arranque de liga ha sido mejor que los dos últimos tiempos, aunque los dos precedentes anteriores hubo final feliz.

En el inicio de la temporada 23-24 el Dépor tuvo una primera vuelta muy mala en la que coqueteó incluso con los puestos de descenso a Segunda RFEF. Acabó reaccionando para llevarse el ascenso de largo en una segunda mitad de campeonato fabulosa. Un año después, le costó en el arranque en Segunda y a Imanol Idiakez le acabó costando su puesto hace casi un año. El equipo volvió a levantarse, pero no pudo hacerlo con él.

De tocado a ganador

Al vasco le costó los primeros meses rehacerse anímicamente después de que lo hubiesen despedido de un club que llevaba muy dentro y que pretendía llevar a Primera. Al exentrenador del Deportivo le ha cambiado la vida por completo en Chipre. Vive su tercera etapa al frente del banquillo del AEK Larnaka, que se ha convertido en una de las sensaciones de la Conference League. El conjunto dirigido por Idiakez logró derrotar por la mínima este jueves al Crystal Palace, favorito a vencer la competición, en Selhust Park gracias a un solitario tanto de Bajic.

Los chipriotas, que tienen en su plantilla a viejos conocidos de Segunda División como Miramón, Waldo Rubio, Pere Pons, Gus Ledes o Saborit, sorprendieron a una potencia de la Premier League como el Palace, que fue capaz de vencer al Liverpool en la Community Shield hace unos meses.

Imparable

Gracias a este triunfo frente a los ingleses, el AEK Larnaka se ha colocado como colíder de la Conference League con dos victorias, cinco goles a favor y ninguno en contra. Los chipriotas golearon (4-0) en la primera jornada europea a otro histórico de Europa como el AZ Alkmaar. Solo la Fiorentina, un clásico de la Conference, lleva exactamente los mismos números que el AEK Larnaka. Como curiosidad, la tercera competición europea vivió ayer un hito histórico tras la victoria del Lincoln Red Imps de Gibraltar frente al Lech Poznan por 2-1.

Imanol Idiakez tendrá la próxima semana otro gran reto con el AEK Larnaka con el único objetivo de intentar ganar la final de la Supercopa de Chipre contra el Pafos.