El Fabril se rearma ante el Vetusta

El Fabril regresa al campo Arsenio Iglesias de Abegondo para solidificar aún más su condición de líder del grupo en Segunda RFEF. El filial blanquiazul recibe este sábado (16.30 horas) al Real Oviedo Vetusta en el choque más exigente de los que ha afrontado hasta el momento en liga. Duelo de filiales y, también, de equipos invictos. El líder recibe al segundo clasificado con ganas de resarcirse del empate, la semana pasada, en su visita al colista.

«Al acabar el partido, los jugadores estaban demasiado cabizbajos para haber sacado un empate», reconoció Manuel Pablo sobre el 0-0 con el que el Fabril rompió ante el Lealtad su racha de victorias seguidas en el inicio de liga. La ambición por las nubes sustenta a un filial, el blanquiazul, que se muestra tranquilo y concentrado en mejorar los aspectos que le hicieron ceder sus primeros dos puntos del curso. «En ataque tenemos que buscar otras situaciones cuando se nos encierran los equipo», apuntó el técnico canario en la previa del duelo ante el Vetusta.

Será un duelo muy diferente al que el filial experimentó la semana pasada en tierras asturianas. Desembarca en Abegondo un Oviedo con buenos jugadores y con ganas de llevar la iniciativa. «Les gusta tener el balón. Debemos estar tranquilos porque, a lo mejor, no somos tan dominadores. Hay que saber manejar esas situaciones y estar tranquilos cuando no tengamos la posesión», explicó Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo.

Cuatro puntos separan a ambos equipos en la lucha por la primera posición. El liderato no está en riesgo, pero el Fabril tendrá que defender su colchón con un nombre más en la lista de bajas. «Noé tuvo un esguince bastante fuerte. Se intentó probar el miércoles, pero aún está reciente y no va a llegar», confirmó el técnico del filial deportivista. Se suma, así, a las ausencias confirmadas de Hugo Torres, Manu Ferreiro y Rubén Fernández, además de los jugadores que puedan ir convocados con el primer equipo el domingo. Aarón Sánchez es duda. Pese a los problemas físicos, el técnico confía en su «plantilla larga» para dar el do de pecho y afianzarse en lo más alto de la clasificación.