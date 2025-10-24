Manuel Pablo: "Los jugadores estaban demasiado cabizbajos para haber sacado un empate"

El Fabril perdió la semana pasada la racha de victorias consecutivas al empatar ante el Lealtad, pero Manuel Pablo ve más tranquilos a sus jugadores tras el paso de los días. "Están tranquilos. Al acabar estaban demasiado cabizbajos para haber sacado el empate. Queríamos ganar y competimos bien. En ataque tenemos que buscar otras situaciones cuando se nos encierran los equipos", señaló el técnico del filial.

El equipo tiene varias bajas para el duelo de altura de este sábado ante el Real Oviedo Vetusta, un partido entre el primero y el segundo de la tabla al que ambos llegan sin conocer la victoria. "Noé tuvo un esguince bastante fuerte. Se intentó probar el miércoles, pero aún está reciente y no va a llegar", confirmó el entrenador del Fabril. Se suma en la enfermería a Hugo Torres, Manu Ferreiro y Rubén Fernández, además de las bajas por los jugadores que pueda convocar el primer equipo. Además, Aarón Sánchez es duda hasta el último momento.

Después de un partido en el que al Fabril se le atragantó la defensa en bloque bajo del Lealtad, el guion puede cambiar por completo ante el filial del Oviedo. "Les gusta tener el balón. Debemos estar tranquilos porque, a lo mejor, no somos tan dominadores. Hay que saber manejar esas situaciones y estar tranquilos cuando no tengamos el balón", apuntó Manuel Pablo, que prevé medirse a "un equipo alegre" que, al igual que el Fabril, también "tiene buenos jugadores".