El Valladolid será «valiente» e introducirá «variantes» ante el Deportivo en Riazor

El entrenador del Real Valladolid, Guillermo Almada, explicó que realizará «variantes» en el esquema inicial, al tener por delante tres partidos en una semana, lo que permitirá a jugadores menos habituales tener oportunidades de juego. Pero dejó claro que Latasa sigue siendo su principal apuesta como referente ofensivo, ya que, «aunque ahora esté con el arco cerrado, su entrega es buena y encontrará su recompensa»: «Mientras tenga ese optimismo y esas ganas, tendrá el respaldo de compañeros y entrenador».

Seguirá manteniendo en Riazor su filosofía de ser valientes, presionar para recuperar antes el balón y tener el protagonismo y la responsabilidad del partido, tratando de definir más, «porque sería nefasto dejar que el Dépor controle el juego y que pueda hacer daño en las transiciones», concluyó.