El viejo deseo del Deportivo que se encontrará este domingo como rival

Lleva el Deportivo un par de mercados buscando de manera infructuosa un 8 para completar su apuesta ofensiva en el regreso a Segunda División. Desde el momento en el que Charlie Patiño sufrió problemas de adaptación en su primera temporada, el club coruñés tuvo claro que debá acudir al mercado para solucionar los problemas que encontraba en la transición defensa-ataque. No ha sido fácil en los últimos tiempos para ningún jugador colarse o ser oposición real a esa dupla que conforman José Ángel y Diego Villares, pero necesitaba algo más.

El pasado mercado de invierno buscó y rebuscó hasta que acabó fichando a Denis Genreau, quien llegaba con la carta de libertad del mercado francés para firmar hasta 2027. Llegó con el equipo en velocidad de crucero y con esa dupla inamovible asentada de nuevo y le costó, más allá de que se le notase titubeante en el campo en sus escasas apariciones sobre el terreno de juego. El australiano acabó viendo cómo rescindían su contrato este verano y regresaba a Melbourne después de que se hubiese hecho un nombre en Holanda y Francia.

Más opciones fallidas

El gran deseo del Deportivo en los dos últimos mercados han sido, sin duda, Riki Rodríguez. Ofertó en el invierno pasado y este mismo verano, pero fue imposible doblegar la resistencia del Albacete, a pesar de que al jugador le seducía la posibilidad de recalar en el Deportivo. Hizo oferta importantes, los manchegos resistieron. Y eso que acaba contrato en junio y que han intentado con éxito renovarle.

Estas calabazas cosechadas no significa que el Dépor no barajase otras opciones alternativas a Riki y anteriores a que se lanzase a por Genreau. Entre ellas están Ramón Terrats, del Villarreal que acabó en el Getafe y ahora está en el Espanyol. También intentó la posibilidad de reclutar a Oier Zarraga, pivote formado en el Athletic que pertenece al Udinese. Todas fueron gestiones infructuosas que se sumaron a las emprendidas por un jugador que este fin de semana será rival del Deportivo como jugador del Valladolid. Se trata de Víctor Meseguer.

Inalcanzable y sin excesivo protagonismo

Meseguer no estaba teniendo espacio en el proyecto del Valladolid del pasado ejercicio en Primera y salió al mercado el pasado mes de enero. El Deportivo lo intentó, pero se vio lejos de conseguirlo porque la fuerte apuesta económica que hizo el Racing de Santander, un equipo que además en aquel momento parecía favorito para conseguir un ascenso que se le escapó de manera evidente.

Hoy Meseguer es indiscutible en el Valladolid, donde ha sido titular en los diez partidos disputados. No ocurrió lo mismo con su aventura en Santander. Jugó 18 partidos, solo siete como titular. Incluso llegó a lesionarse en sus primeros días en El Sardinero. Este domingo llegará a Riazor, pero como contrincante y de blanquivioleta.