A Yeremay Hernández le tira la banda y se anima a regatear más

La temporada del Dépor ha estado marcada por el largo debate sobre la posición de Yeremay, reconvertido a segundo delantero durante muchos tramos con el objetivo de acercarlo más al gol. Le ha costado arrancar el curso, pero en medio de un mes negativo en lo colectivo, el 10 ha ganado y ha recuperado confianza. Ayudó el gol de Almería, también acercarse más a la banda, su zona ideal. Poco a poco ha empezado a partir más acciones desde el costado, en un cambio de tendencia propiciado por las variantes del esquema de Antonio Hidalgo.

«Soy el primero que lo sabe, no he estado bien», afirmó categórico el canario, después de un gol para el recuerdo. «Si me adapto a esa posición, voy a ser muy determinante», incidió sobre esa demarcación de atacante que ha propiciado Hidalgo en busca de acercarle al área, de sacar su versión más goleadora.

La tendencia ha cambiado ligeramente en las últimas jornadas. Bien por la necesidad del guion, como ante el propio Almería, cuando tras el descanso Hidalgo sitúa al equipo en un 4-4-2 en el que Yeremay regresa a la banda; o por una apuesta decidida, como en Santander, donde el 10 alternó espacios interiores y exteriores, pero jugó mucho más cerca de la línea de cal.

En El Sardinero realizó 25 pases, 22 de ellos precisos, tras tocar la pelota 43 veces. De esos pases, 20 se produjeron en el sector zurdo, escorado, tres por dentro, y dos desde la derecha. La tendencia se repite también en Málaga, donde volvió a jugar más cerca de la banda, donde puede recibir al pie y encarar de manera directa. En La Rosaleda pasó ahí tras el descanso, un movimiento que Hidalgo ya ha repetido en otras ocasiones.

Va a más

Su confianza ha ido in crescendo. Así lo atestiguan también los datos en la gran característica del canario: el dribbling. Tras el partido en Los Cármenes, donde completó cinco regates tras 14 intentos, vivió un eclipse de cinco jornadas, en los que tiró un total de cinco acertados, quedándose a cero ante el Sporting. Entonces los intentos también decayeron: 1/7 contra el Burgos; 1/3 en Butarque; 2/4 en Anduva; y 1/2 con el Huesca. Desde Ipurua (5/8 exitosos) vuelve a acercarse a esa versión que levanta pasiones. Tuvo 4/5 contra el Almería; 1/6 en Málaga; y 3/4 en El Sardinero. Ha recuperado la confianza incluso en los días malos, pues siempre ha destacado por intentarlo una y otra vez, sin importar de dónde viene.

Solo es una tendencia en el juego de Yeremay, que gana seguridad. El Dépor necesita su mejor versión y el canario, a un colectivo que le acompañe. Todavía no ha coincidido el mejor conjunto con el mejor 10, pero Hidalgo pule su plan para acomodarlo y acompañarlo. Para que sea diferencial.