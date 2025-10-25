0-1 | El Oviedo Vetusta acaba con el invicto del Fabril tras un partido gris

El Fabril cayó derrotado ante el Oviedo Vetusta (0-1) en un espeso encuentro sin apenas ocasiones que decantó Joaquín con un golazo imparable. Los pupilos de Manuel Pablo, escasos de ideas en los últimos metros, se chocaron con un brillante Narváez bajo palos. Pese al tropiezo, el filial coruñés continúa líder, ahora con un punto de ventaja sobre el cuadro asturiano.

El equipo blanquiazul se encontró frente a frente ante un rival con sus mismas posibilidades, que planteó un duelo primero con ritmo alto y mucho intercambio de golpes. Un contexto que hizo sufrir a los locales, como les pasó en Cantabria. Hubo velocidad y buen juego, aunque pocas ocasiones entre dos escuadras que se midieron con cierto respeto. Los visitantes crearon mucho daño por dentro, mientras que los locales avanzaban, sobre todo, a base del talento individual que junta Manuel Pablo en su última línea. A los diez minutos tuvo la primera gran ocasión el Oviedo Vetusta tras un centro desde banda derecha de Adri Fernández al que llegó Joaquín. El ariete se quedó cerca de batir a Hugo Ríos, quien volvió a hacer una intervención clave cerca del descanso.

Al Fabril le costó coger la temperatura al encuentro. Fabi, con un zurdazo, dio el primer susto, pero su equipo prácticamente no volvió a exigir a Miguel Narváez hasta que se acercó el descanso. Tras un pase magistral de Kike Fernández por encima de la zaga, Bil Nsongo atinó un difícil control rodeado de piernas rivales, y sacó un disparo que tocó en un defensor. Miguel Narváez, guardameta visitante, mostró unos reflejos felinos, y reaccionó a tiempo para evitar el 1-0.

Tras el descanso, Manuel Pablo dio entrada a Domínguez en lugar de Mané, con la intención de agitar el árbol tras un primer tiempo disputado, pero sin grandes ocasiones. Los blanquiazules ganaron posesión, mientras que los carbayones se replegaron y aprovecharon la oportunidad que se inventó Joaquín, su hombre más adelantado. Tras una transición ofensiva en el minuto 59, el delantero visitante sacó un zarpazo desde lejos que envió a la escuadra. Imposible para Hugo Ríos.

Ahí estuvo la gran diferencia en un duelo que se fue espesando. El Oviedo Vetusta hizo bueno el 1-0 y se comprometió a defenderlo. Dejaron a los blanquiazules avanzar por fuera, sabedores de que, aunque cargaran el área con centros, Espi y Marco Esteban llevaban las de ganar ante un solitario Bil Nsongo, siempre muy encimado. Garrido, poco después del gol visitante, tuvo una clara ocasión tras una gran jugada individual por la derecha del delantero camerunés, pero no estuvo fino en el golpeo.

El Fabril no contó con más ocasiones hasta el tramo final. Fabi se quedó cerca tras una brillante jugada individual que definió con un disparo desviado. Y Dipanda, en el descuento, obligó a Narváez a volar para evitar su gol de volea. El tiempo se consumió con la expulsión de Samu por doble amarilla, y un filial blanquiazul que quiso y no pudo. La primera derrota de la temporada llega tras ocho jornadas. Los fabrilistas seguirán durmiendo en lo alto de la clasificación.