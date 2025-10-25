Segunda División
Amath estará disponible con máscara para el Deportivo - Valladolid
El Valladolid también recupera a Iván Alejo, que estaba sancionado
Guillermo Almada recupera a dos jugadores para el partido de este domingo ante el Deportivo. Iván Alejo regresa después de haber cumplido sanción tras ver cinco amarillas en las primeras diez jornadas. Además, el extremo Amath Ndiaye entra en la lista de convocados del conjunto vallisoletano después de haber sido baja las últimas tres jornadas. El senegalés, ex del Mallorca o del Getafe, podrá jugar con una máscara protectora después de llevarse un golpe ante la Cultural Leonesa. Tuvo que pasar por el quirófano tras padecer una fractura en el arco cigomático y órbita. El diestro ha acortado plazos y es la gran novedad en la convocatoria blanquivioleta.
El Valladolid viaja con 23 jugadores a A Coruña. No llega para la cita Sergi Canós y tampoco entra en la lista Adrián Arnu, atacante de 18 años.
