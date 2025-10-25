Segunda División
Declarado de alto riesgo por Interior el duelo de esta noche ante el Valladolid
El encuentro corresponde a la jornada 11 de Segunda División
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, dependiente del Ministerio de Interior, decidió declarar de alto riesgo el partido del domingo a las 21.00 horas del Deportivo ante el el Real Valladolid, con lo que se extremarán las medidas de seguridad y se habilitarán refuerzos policiales extra para evitar cualquier tipo de incidente.
Esta medida adoptada por el Gobierno y coordinada en A Coruña desde la Subdelegación del Gobierno se ha hecho habitual en los últimos años ante rivales de Segunda, preferentemente del norte de España, con los que no haya buena relación entre los ultras de ambos conjuntos.
Existe la circunstancia, además, de que el Deportivo le hizo llegar al Valladolid 564 entradas a precios reducidos para que pudieran ser colocadas entre sus aficionados, con lo que algunos se animarán a acercarse a A Coruña. Hay, además, más localidades en taquilla para quien lo desee, sea del equipo que sea.
No hay excesivos precedentes de declaraciones de alto riesgo de partidos entre el Deportivo y el Valladolid, pero las fuerzas de seguridad del Estado han querido extremar las precauciones.
