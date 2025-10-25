Segunda División
Deportivo - Valladolid: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Valladolid
Lucas Noubi podría ser la gran novedad y Luismi Cruz el sacrificado
El Deportivo recibe este domingo (21.00) al Real Valladolid con varias incógnitas en el equipo de Antonio Hidalgo. Tras cuatro jornadas sin ganar, las últimas dos con derrota, el técnico catalán podría realizar modificaciones en su once titular y dar entrada a Lucas Noubi. La defensa de tres centrales es la gran duda a resolver, lo que podría llevar a Luismi Cruz al banquillo.
Portería y defensa
No hay discusión en torno a la figura de Germán Parreño. Más si cabe tras la lesión de Daniel Bachmann, que no regresará, por lo menos, hasta diciembre. Por delante sí hay dudas después de que en Santander Hidalgo eligiese a David Mella de lateral derecho, a Quagliata por la izquierda, y a Loureiro y Barcia. Esta semana podría entrar en el once titular Lucas Noubi. Arnau Comas aguarda un voto de confianza que, de momento, no llega. Jugó en Málaga, pero no repitió en Santander.
Dudas en el centro del campo
Por delante tiene que haber cambios si Hidalgo quiere alinear tres centrales. La pasada jornada, fue José Gragera quien, en algunos momentos (en particular tras el descanso y hasta que fue sustituido) se incrustó entre centrales como un defensor más. Si Hidalgo elige jugar con tres por detrás, se tiene que caer uno entre Villares, Gragera, Luismi y Mario Soriano. El gaditano, en este caso, parece menos indiscutible que sus tres compañeros.
Eddahchouri y Mulattieri, la eterna pelea
Yeremay estará. Habrá que esperar al inicio del juego para ver si sigue acercándose a la banda o vuelve a centrar su posición. La duda, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, está en la delantera: Eddahchouri o Mulattieri. En Santander el neerlandés vivió su segunda titularidad consecutiva. El italiano, de momento, no consigue reivindicarse.
Las bajas
Además de Daniel Bachmann, Antonio Hidalgo no podrá contar con Ximo Navarro y Sergio Escudero por lesión. Son las tres bajas confirmadas del Deportivo para recibir al Valladolid.
El posible once del Deportivo ante el Valladolid
Dépor: Parreño; Mella, Noubi, Loureiro, Barcia, Quagliata; Mario Soriano, Gragera, Villares, Yeremay; y Eddahchouri.
