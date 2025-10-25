¿Ha fichado lo suficiente el Deportivo? A prueba las costuras de su plantilla

El Deportivo apostó este verano por una plantilla para el ascenso a Primera División, pero también por un grupo en el que hubiese movilidad, versatilidad y oportunidades para todos, además de dejar liberado espacio para la cantera de Abegondo. 22 jugadores más Rubén López con licencia del filial cuando el máximo que permite LaLiga es de 25 fichas. Fue una decisión consciente, consecuente. Todo a riesgo de que se quedase un tanto corta de efectivos por las bajas del día a día y por las posibles tormentas perfectas. Y los temporales no han dejado de azotar a los blanquiazules desde el inicio de liga con acumulación de ausencias en puestos sensibles, sobre todo en los últimos tiempos. Un verdadero test de estrés para comprobar las costuras de una planificación que sufre, pero que se aferra a sus hechuras veraniegas.

El Dépor no ha contado en ninguno de los diez partidos que ha disputado esta liga con los 22 jugadores de su primer equipo. Ya fuese por lesiones, por la llegada tardía de algún refuerzo o por compromisos internacionales, ha sido imposible desde que comenzó el campeonato a mediados de agosto. En cuatro, casi la mitad de los choques disputados, ha podido contar con 20 (Racing de Santander, Huesca, Mirandés y Leganés) y solo ha tenido que tirar de manera residual del Fabril. En otros duelos, ha sido mucho más complicado, como por ejemplo el de hace poco menos de dos semanas en Málaga, al que acudió con solo 17 futbolistas de su plantel principal. Ante el Almería y el Eibar solo pudo contar con 18, mientras que en los duelos frente a Granada, Burgos y Sporting dispuso de 19.

Será esa, a priori, la misma cifra de futbolistas que podrá sumar para el partido del regreso a Riazorante el Real Valladolid. Tiene tres bajas de larga duración que ya están confirmadas: Ximo Navarro, Daniel Bachmann y Sergio Escudero. Solo tres, pero dos de ellas en los laterales, una de las posiciones más castigadas y una de las que no quedó doblada en la planificación deportiva del verano, apoyándose en la versatilidad de Miguel Loureiro o Lucas Noubi, en los méritos acumulados por Samu en la pretemporada o en la posibilidad de variar a un sistema de cinco con Mella y Luismi como carrileros largos por la derecha. Las dudas de Hidalgo en torno a futbolistas como Arnau Comas o Lucas Noubi han llevado a complicar el puzle con Quagliata como tercer central en El Sardinero.

Esa retaguardia escasa ha sido hasta ahora uno de los focos de problemas, además de la zona del mediocentro. El Dépor ya se resguardó en la sala de máquinas este verano al no permitir la salida de Rubén López,aunque le haya dado ficha del filial. Poco a poco ha ido empezando a encontrar su hueco. La lesión muscular de Gragera y la progresiva incorporación de un José Ángel, que aún está regresando de una operación de pubis, han jugado en contra del equipo y de Hidalgo en algunos partidos. Siempre le quedará Diego Villares a los coruñeses y Charlie Patiño también ha ido teniendo titularidades puntuales. El técnico también recurrió a acercar a Mario Soriano a la base para ayudar en la creación al pivote de Samarugo, una tentación a la que sucumbieron en su día entrenadores como Gilsanz o Imanol Idiakez.

Sin estrenos de cantera

La presencia de fabrilistas ha sido habitual en casi todos los partidos de Liga del Dépor esta temporada, pero de momento Hidalgo no le ha dado la alternativa a ninguno. Samu ha estado ocho veces en el banquillo, Mane y Kike tres, Quique Teijo dos y Hugo Ríos, una. Todos deberán seguir esperando para hacer su estreno en el fútbol profesional con el Deportivo.