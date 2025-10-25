El Juvenil A del Deportivo recibe al Arosa, tercer clasificado con el que empata a puntos

Oportunidad de oro para un Juvenil A del Deportivo que querrá dar un golpe en la mesa. Este domingo (12.00) recibe al Arosa, un equipo que ha empezado muy bien la temporada e iguala a los blanquiazules con 10 puntos, a tres del Celta, el líder que, de momento, marca un paso inalcanzable para las demás escuadras.

Los pupilos de Miguel Figueira arrancaron con dudas el curso, pero ya suman dos triunfos consecutivos después de ganar al Solares-Medio Cudeyo (0-1) y a la Gimnástica de Torrelavega (4-1). Anteriormente empataron contra el Real Oviedo (1-1), vencieron ante el Racing de Ferrol (5-1) y cayeron contra el Celta (1-0).

El partido, con entrada libre, se celebrará en el campo Arsenio Iglesias, el número 1 de Abegondo. El Juvenil A se encomienda a los goles de Miguel de Labra, quien suma ya cuatro tantos esta temporada.