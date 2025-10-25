Copa del Rey
El partido de Copa ante el Sámano se podrá ver en la TVG
Se disputará el próximo jueves 30 a las 21.00 en el campo de Riomar, en Castro-Urdiales
La Televisión de Galicia, a través de su canal principal, emitirá en directo el partido de la primera ronda de la Copa del Rey entre el Deportivo y el Sámano, que se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el campo de Riomar, en Castro-Urdiales. El equipo local no puede utilizar su estadio, pero disputará el duelo a solo dos kilómetros del Vallegón, donde juegan habitualmente en liga.
El conjunto cántabro ocupa la antepenúltima plaza del Grupo I de Segunda RFEF, liderado por el Fabril. Este fin de semana cayó ante el Real Ávila (3-2) y suma cinco puntos tras un triunfo, dos empates y cinco derrotas.
Las entradas todavía se pueden adquirir a través de la página web del club local para la grada descubierta, y tendrán un precio de 20.90€ la unidad. Los aficionados que no puedan viajar, tendrán la posibilidad de seguir el partido a través de la TVG.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- Louzán: 'Me sentiría muy honrado de que A Coruña y Vigo sean sede del Mundial, pero la única responsabilidad es de cada ciudad
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Así es el nuevo espacio de Marineda City en A Coruña: 'Un lugar de encuentro para los gallegos
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- Colas en Marineda City en el primer día tras la apertura de nuevas tiendas