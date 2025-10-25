El partido de Copa ante el Sámano se podrá ver en la TVG

La Televisión de Galicia, a través de su canal principal, emitirá en directo el partido de la primera ronda de la Copa del Rey entre el Deportivo y el Sámano, que se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el campo de Riomar, en Castro-Urdiales. El equipo local no puede utilizar su estadio, pero disputará el duelo a solo dos kilómetros del Vallegón, donde juegan habitualmente en liga.

El conjunto cántabro ocupa la antepenúltima plaza del Grupo I de Segunda RFEF, liderado por el Fabril. Este fin de semana cayó ante el Real Ávila (3-2) y suma cinco puntos tras un triunfo, dos empates y cinco derrotas.

Las entradas todavía se pueden adquirir a través de la página web del club local para la grada descubierta, y tendrán un precio de 20.90€ la unidad. Los aficionados que no puedan viajar, tendrán la posibilidad de seguir el partido a través de la TVG.