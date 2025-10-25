RC Deportivo - Real Valladolid: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El Deportivo recibe este domingo (21.00) al Valladolid en la 11ª jornada de Segunda División. El conjunto de Antonio Hidalgo, con varias dudas en su once titular, llega tras cuatro partidos sin conocer la victoria. Buscará en Riazor resarcirse tras las derrotas ante Racing de Santander y Málaga que han hecho bajar varios puestos al equiop coruñés en la tabla clasificatoria.

El partido enfrenta a dos equipos que no llegan en su mejor momento. El Valladolid suma números similares. Cayeron derrotados por 3-2 ante el Sporting de Gijón y cuenta una victoria en su casillero en los últimos cinco partidos.

Será, también, el reencuentro con viejos conocidos: Álvaro Trilli vuelve a A Coruña, al igual que Guille Bueno, quien no llegó a debutar con el primer equipo y siguió su carrera en Dortmund.

Horario del partido entre el Deportivo y el Valladolid

El conjunto blanquiazul regresa a casa después de dos jornadas consecutivas actuando como visitante; tres en el último mes de competición. Una racha que en algún momento se revertirá a lo largo del curso y permitirá a Riazor vivir dos jornadsa consecutivas.

En esta ocasión, el duelo ante el Real Valladolid en Riazor será el 26 de octubre a las 21.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Deportivo y el Valladolid

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Valladolid será transmitido por TVG, Ten, Canal Sur y LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago o en abierto que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio. Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.