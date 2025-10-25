La RFEF designa por tercer partido consecutivo del Deportivo a Rubén Ávalos, el árbitro VAR que anuló el gol de Eddahchouri

El Deportivo se volverá a encontrar esta semana con Rubén Ávalos, el colegiado que hace 15 días advirtió desde el VAR el codazo de Zakaria Eddahchouri. Una acción polémica que en el Deportivo consideran que no es falta, tal y como indicó Antonio Hidalgo unos días después, aunque para el CTA la acción debería haber acabado con tarjeta amarilla para el delantero. El colegiado catalán será el árbitro VAR y ayudará a Daniel Palencia, colegiado principal. La jornada pasada, en El Sardinero, fue AVAR, por lo que repetirá por tercera semana consecutiva.

Rubén Ávalos volverá a estar en el cuerpo arbitral de un partido del Deportivo. Pese al malestar del club, por tercera semana consecutiva, la Real Federación Española de Fútbol lo designa en uno de los partidos de los blanquiazules, que ya expresaron públicamente sus quejas.

Para el CTA estuvo bien anulado y debería haber sido amarilla

El Comité Técnico Arbitral (CTA) considera que el VAR, entonces liderado por el propio Rubén Ávalos, intervino correctamente en el partido entre el Málaga y el Deportivo, cuando en el minuto 51 Zakaria Eddahchouri anotó un gol que, tras revisión, fue anulado por falta del delantero sobre Murillo tras impactar con el codo en su cara. Una acción que ha traído una larga polémica y que ahora el máximo organismo arbitral ratifica a través de su programa Tiempo de Revisión, en el que analizan, a través de los canales de la RFEF, distintas acciones del juego. Creen, además, que debería haber sido amarilla.

"Tras analizar las imágenes, el árbitro anula el gol por falta previa, decisión que se ajusta al reglamento: la regla 12, 'faltas y conducta incorrecta', establece que se considera acción temeraria aquella en la que un jugador realiza una acción que entraña daño físico, no necesariamente grave, por lo que deberá ser amonestado, explica la presentadora del programa, que da voz a las decisiones del CTA. El comité arbitral considera que la falta estaría enmarcada en este supuesto, por lo que Rubén Ávalos habría intervenido bien, pero la acción "se debería haber saldado con tarjeta amarilla".

Para Hidalgo no fue falta

Antonio Hidalgo no comparte la misma visión sobre las polémicas arbitrales del pasado domingo en La Rosaleda, aunque desvela una conversación que mantuvo con el árbitro después de un partido en el que el Deportivo se sintió perjudicado. "Le llama el del VAR y le enseña algo. Es muy difícil que el árbitro de campo lo contradiga. Nos dijeron que el VAR iba a entrar en errores graves o manifiestos. Creo que Murillo hace más por poner la cabeza que Zaka", analiza sobre el tanto anulado por falta al delantero neerlandés. Aunque no fue la única. También habló de una mano que, eso sí, considera bien señalada: "La primera dicen que es play the ball, que no es mano. Cuando nos han explicado, esa es la regla".

Así fue la actuación en La Rosaleda

Rubén Ávalos, árbitro principal en el VAR, llamó a Carlos Muñiz Muñoz para revisar la acción del gol de Zakaria Eddahchouri, anulado posteriormente por una falta del delantero neerlandés a Murillo en la carrera. El ariete, mientras conducía la pelota, golpea en la cara del defensor, en una jugada que Hidalgo aseguró posteriormente no comprender. Tras el tanto, Ávalos citó al colegiado de la contienda y le aconsejó sobre lo que iba a ver al llegar al monitor: «En mi opinión, el delantero le da con el codo en la cara del defensor y es clave en el desenlace de la jugada».

El árbitro aragonés, Carlos Muñiz, tras confirmar lo escuchado, revisó la imagen e indicó tras ver varias secuencias que reanudaría el juego «con tiro libre directo a favor del equipo local». El colegiado denegó así el tanto, que hubiese supuesto el 3-1 minutos después de que el Málaga ampliase la ventaja y cortando así la esperanza deportivista de remontar la contienda.