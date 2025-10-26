En Directo
Deportivo - Valladolid, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la décimo primera jornada de liga
El Valladolid llega al duelo con las altas de Iván Alejo y Amath
El Valladolid desde anoche en A Coruña
El Dépor llega al duelo tras las derrotas de Málaga y Santander, prueba de fuego, más si cabe por las lesiones
El Dépor cuenta hoy con las bajas de Ximo Navarro, Daniel Bachmann y Sergio Escudero. A pesar de todo, Hidalgo no parece que vaya a recurrir a los jugadores del Fabril
Buenas tardes, deportivistas. El Dépor vuelve a Riazor, arrancamos nuestro directo
