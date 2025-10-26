Deportivo
Mario Soriano: «No nos rendimos, el equipo pelea»
«El final fue un poco loco, nos faltó calma en la segunda parte», afirmó el 21 blanquiazul
A Coruña
«Cuando no se puede ganar, lo importante es puntuar para seguir en la lucha». Así resumió Mario Soriano el empate que el Deportivo logró ante el Real Valladolid. El madrileño reconoció que el final del duelo fue «un poco loco» y que los blanquiazules debieron tener «más calma en la segunda parte», sobre todo tras el gol de Yeremay.
Soriano no se mojó en cuanto a los penaltis señalados en ambas áreas, pero resaltó el empuje deportivista: «Nos metieron y no nos rendimos hasta sumar el punto, el equipo pelea y va hacia delante».
