El entrenador del Valladolid acusa a Mella tras la expulsión de Marcos André: "Alguien exageró la falta"

Guillermo Almada, entrenador del Valladolid, se quejó tras el empate ante el Deportivo de la expulsión de Marcos André y un resultado "injusto" después de que Yeremay pusiese el 1-1 desde los once metros. El técnico uruguayo señala al joven David Mella, quien se llevó una dura tarascada del delantero brasileño, quien vio la segunda amarilla: "Es injusta", reclamó en varias ocasiones el entrenador de Montevideo.

"Quedar con diez en el fútbol actual es un hándicap muy grande por el recorrido enorme que tienen que hacer los futbolistas. Creo que hemos hecho un gran partido, pero nos llevamos injustamente un punto porque nos teníamos que haber llevado los tres", expresó tras el encuentro Almada, que vio cómo desde los once metros su equipo se adelantó, y desde el mismo punto de penalti, el Deportivo rascó un punto sobre la bocina. La acción de Tomeo la tilda de "dudosa", aunque para el colegiado el "agarrón es claro".

Almada, sin embargo, afirma "no entender" la expulsión de su delantero Marcos André en el minuto 50 por doble amonestación. Una acción que cambió el partido. Hasta el momento, el Valladolid había sido superior, pero tras la sanción, el equipo visitante se vio obligado a replegarse atrás y defender el marcador.

Almada acusa a Mella y cree que la expulsión fue injusta

El técnico puso en la mirada al canterano blanquiazul, David Mella, en una acción que no dejó dudas para el colegiado y que Marcos André tampoco protestó en directo, conocedor de dónde había dejado los tacos. "Él tiene el control del balón, generó un roce y alguien exageró la falta", reclama Almada, que durante su comparecencia repitió en varias ocasiones el término exageración en el lance.

"Para mí su expulsión es injusta. La jugada del penalti no la he podido ver en el vestuario, pero a mí no me parece penalti. Las decisiones hoy no fueron favorables a nosotros, más bien todo lo contrario", destacó Almada tras el encuentro, que terminó con decepción visitante.

Almada lamentó la falta de "contundencia" de su equipo porque, a su entender, han vuelto a firmar otro buen partido en Riazor. "Contra el Sporting también jugamos muy bien en el primer tiempo, fuimos muy superiores, pero no lo conseguimos transmitir en el marcador. Y con el Mirandés igual. Tenemos que ampliar ese volumen de juego durante más tiempo, encontrar una regularidad y, sobre todo, ser más eficaces porque es muy importante traducir lo que generas. Al final eso es lo que te da los puntos", concluyó.