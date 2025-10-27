Damián Canedo e Iker Vidal, en la convocatoria del primer equipo
El central zurdo, con el dorsal 31, y el lateral, con el 36, ocuparon asiento en el banquillo del Deportivo ante las bajas en la defensa. No estuvo Samu Fernández, aunque su nombre sonó en megafonía, ya que fue expulsado el sábado y el club consideró que ya contaba como sancionado.
