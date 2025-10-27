El Deportivo cae hasta el octavo puesto y sale del 'play off'

El empate frente al Valladolid descuelga al equipo de Antonio Hidalgo de la zona de play off. Con el pinchazo en Riazor, el Deportivo abandona los seis primeros puestos por primera vez desde septiembre y pasa de ser cuarto a ser octavo, superado por el Ceuta, el Sporting, el Burgos y el Almería.

Los cuatro equipos adelantan al conjunto blanquiazul después de vencer por la mínima sus compromisos de esta jornada. Los ceutíes se impusieron a la Cultural Leonesa (0-1), los asturianos al Zaragoza (1-0), próximo rival deportivista, los burgaleses al filial de la Real Sociedad (1-0) y los almerienses al Castellón (1-0).

En lo alto de la tabla, el Racing de Santander mantiene el liderato tras doblegar al Mirandés a domicilio (1-3) y Las Palmas se afianza en la segunda plaza tras de empatar con el Eibar (1-1). El Cádiz, por su parte, firmó tablas con el Granada (0-0) y pasa a ser cuarto, por detrás del Almería.

El Deportivo deja el top 6 siete jornadas después de asaltarlo, en la fecha número tres, pero se mantiene a un punto de regresar. Ante el Zaragoza lo intentará.