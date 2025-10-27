Uno a uno del Deportivo ante el Valladolid: las notas

EL MEJOR

Germán Parreño: 6

Fue de los que menos culpa tuvo en el naufragio del equipo. Demostró templanza en la salida de pelota y buscó a jugadores en situaciones intermedias, a pesar de que la presión de Valladolid fue de una alta exigencia. Lució, además, una buena mano en la primera parte antes de que llegase el primer gol del Valladolid. Es un seguro de vida para el equipo, después de la temporada de ostracismo que vivió en el pasado ejercicio. Los problemas del Deportivo no están, precisamente, bajo palos.

EL ONCE TITULAR

Lucas Noubi: 5

Dubitativo con la pelota, pero mejor en las correcciones. Hidalgo le dio la primera oportunidad.

Miguel Loureiro: 5

Tuvo muchos trabajo para frenar a los delanteros del Valladolid, Latasa y Marcos André.

Dani Barcia: 3

La jugada del penalti condena del partido, porque tomó varias decisiones incorrectas.

Giacomo Quagliata: 4

Sin respuesta en defensa y en ataque, aunque estuvo muy desasistido por Yeremay en las coberturas.

Diego Villares: 4

Sobrepasado ante los jugadores dle Valladolid que llegaban en oleadas a la frontal.

Mario Soriano: 6

Le costó con pelota, pero fue de los que quiso crear y le dio dos grandes pases a David Mella.

David Mella: 4

Se enredó en dos grandes balones que le sirvió Soriano y se resbaló en varios lances del duelo.

Stoichkov: 4

Quiso ofrecer algo en el juego de espaldas, pero entre lo poco que le llegó y lo poco que generó...

Yeremay Hernández: 3

Dejó solo a Quagliata ante de Alejo. Desaparecido y sin hacer diferencia en ataque.

Samuele Mulattieri: 5

Se esperaba algo más de él en su vuelta al once, pero fue de los pocos que lo intentó en la segunda parte.

TAMBIÉN JUGARON

Comas |5| Poco trabajo antes los escasos intentos visitantes.

Luismi |5| Buscó alguna arrancada desde la parte derecha del ataque blanquiazul, pero le faltó claridad.

Eddahchouri |5| Apenas le sirvieron balones, pero se hizo grande en el área para forzar la pena máxima del empate.

Cristian Herrera |4| Sin pena ni gloria en los minutos que tuvo.