Parreño: "Hay que dar el 100%, con menos no te llega"

Germán Parreño, tras el empate entre el Deportivo y el Valladolid, cree que es importante que todos den "el 100% durante el partido" para poder "pelear por cosas y ser competitivos" en liga después de un encuentro en el que Hidalgo reclamó más intensidad a los suyos y Stoichkov cree que también faltó ese aspecto del juego.

El guardameta cree que el punto ha sido "merecido" después de un encuentro con "dos partidos", para él, diferenciados. "La primera parte nos ha costado meternos, no hemos sido capaz de igualarlos en intensidad o en leer bien los momentos de partido", explica el portero, quien ve una reacción tras el descanso: "Hemos apretado, se han quedado con uno menos, y hemos buscado por todas las maneras acercarnos".

Yo creo que el reflejo es el partido mismo en el que se ven dos partidos y que hay que dar el 100% en cada momento. Con menos no te llega, pero ni a nosotros ni a nadie", reflexionó el guardameta ilicitano, quien cree que en la primera mitad les costó "igualar" la intensidad local, pero en la segunda "yendo a los duelos" y "compitiendo", sí lo lograron.

Parreño cree que es momento de pensar en lo siguiente: "Trabajando desde ahora en la Copa, que nos ilusiona, y en Zaragoza. Tenemos plantilla de sobra".

Sobre la acción de Loureiro, que se hizo una brecha y acabó con un gorro y varias grapas, no le preocupó: "Loureiro tenía una brecha, tres o cuatro grapas, pero a Miguel le da igual, como si le ponen 20 grapas. Estaba tranquilo".