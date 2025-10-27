Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sámano, parada previa a visitar al Real Zaragoza el domingo

La Copa del Rey irrumpe en el calendario blanquiazul esta semana, con visita a Castro-Urdiales, donde jugará ante el Sámano en la primera ronda de la competición del K.O. El conjunto blanquiazul tendrá doble cita esta semana. El próximo domingo, de nuevo a las 21.00, visitará el campo modular del Real Zaragoza.

