Stoichkov: "Con esta intensidad no podemos competir si queremos hacer cosas grandes"

Stoichkov vivió su primera titularidad con el Deportivo, pero la noche acabó lejos de lo imaginado horas antes por el andaluz. "Me hubiera gustado que fuera con victoria. Es un puntito más en esta categoría, cada punto es importante", explicó el atacante, que siguió la línea crítica de Antonio Hidalgo: "Nos ha faltado intensidad a todos".

Intensidad. Esa fue la palabra más repetida en la sala de prensa tras el empate ante el Valladolid. "Tenemos que ser conscientes de que con esta intensidad, sobre todo en la primera parte, no podemos competir si queremos hacer cosas grandes. Hay que mirarnos el ombligo y hablar las cosas y ser autocríticos no es suficiente".

El atacante cree que ha sido un mal general que ha pasado factura al equipo, en especial en el primer tiempo: "Tenemos que darnos cuenta de que para sumar en esta categoría tenemos que dar mucho más. Ahora pasamos una racha mala. Parece incluso que los rebotes le caen a ellos. Hay que seguir mejorando y entrenándolo de cara a los próximos partidos".

Stoichkov, que agradeció el apoyo de Riazor, donde "han animado como siempre", cree que el equipo debe "leer mejor" esa superioridad numérica que afrontó durante la segunda parte: "Con un jugador más tenemos que atacar mucho más. Tenemos dos delanteros y nos ha faltado poner más centros laterales. El penalti viene así, de un centro lateral. Poner centros, que pasaran cosas, creo que no lo hemos sabido leer".

Y considera que, pese a todo, hay que valorar el punto: "Es un punto, cada punto es importante y hay que seguir creciendo, entrenando y mejorando".