Villares estrenó brazalete en apoyo al día de la salud mental

El capitán blanquiazul, Diego Villares, lució un nuevo brazalete, diseñado para dar visibilidad, en este caso, al día de la Salud Mental. El club, a través de la personalización del gafete, promoverá a lo largo de la temporada distintas causas sociales con la intención de generar conciencia y aportar visibilidad a través del fútbol.

