Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda División

Yeremay, de ser superado por Alejo a intercambiarle la camiseta

El canario, atado por el lateral, rescató desde los once metros un punto inmerecido

Yeremay, ante Alejo

Yeremay, ante Alejo / CARLOS PARDELLAS

Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

Yeremay e Iván Alejo se las tuvieron desde el primer minuto. El canario, golpeado cada vez que recibía el esférico, se fue de Riazor con un gol más y la sensación de haber sido superado por su par durante gran parte del encuentro. Terminó entrando el regate, el caño, y la pelota dentro de la red para rescatar un punto, pero su protagonismo fue eclipsado por el lateral derecho, de regreso tras sanción para desespero de Riazor y de todos los blanquiazules.

Alejo le comió primero la tostada, luego la oreja, y terminó pidiéndole la camiseta. Faena hecha. Anuló el talento del diestro, espeso, excesivamente individualista, y desaparecido en las ayudas a Quagliata. No hubo juego en un primer tiempo dominado por las directrices vallisoletanas, que aprovecharon ese y otros agujeros. Solo contra 10, pudo hacerse con el mando el equipo de Hidalgo, quien hasta el momento perdía en posesión, hambre, intensidad y marcador.

Con uno más, Riazor puso la llama que le faltaba a un equipo dubitativo, entrecortado, lejos de aquella versión dispuesta a comerse la liga hace solo un mes. Con uno más, Hidalgo apostó por acumular efectivos. Cada vez más, y más, hasta que Mario miró a los lados y se vio solo en el centro del campo.

Estuvo a punto de no lograrlo. Por juego, no lo hubiera merecido, pues Guillherme solo tuvo que intervenir un par de veces. Una de ellas, eso sí, con una atajada casi milagrosa a Loureiro.

Eddahchouri, quien no atendió a los gritos de Alejo, que fue a recriminarle la caída en el área, forzó un penalti en el que solo creía el neerlandés. Yeremay salvó un punto gracias al ahínco de Zaka. Un punto para reconstruir a un Dépor necesitado de confianza.

Riazor, incombustible

Riazor, con 19.482 aficionados, estalló contra las faltas y las pérdidas de tiempo . 19.482 espectadores presenciaron el encuentro, que acabó con la paciencia del público, desesperado ante las continuas interrupciones pucelanas, que cortaron con faltas una y otra vez los ataques locales ante la permisividad del trencilla, Palencia Caballero, quien terminó señalando un penalti tan claro como inocente en cada área.

Riazor, con 19.482 aficionados, estalló contra las faltas y las pérdidas de tiempo . 19.482 espectadores presenciaron el encuentro, que acabó con la paciencia del público, desesperado ante las continuas interrupciones pucelanas, que cortaron con faltas una y otra vez los ataques locales ante la permisividad del trencilla, Palencia Caballero, quien terminó señalando un penalti tan claro como inocente en cada área.

La afición / Carlos Pardellas

TEMAS

Tracking Pixel Contents