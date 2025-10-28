Andrés Guardado, ex del Deportivo, comienza su carrera como entrenador en la cantera del Betis

Andrés Guardado, exjugador del Deportivo, empieza su camino hacia los banquillos, después de retirarse del fútbol tras su paso por el León de México en su última etapa sobre el campo. Ahora, en el Real Betis, club en el que militó siete años, se ha unido al staff técnico del equipo juvenil para realizar las prácticas del curso de entrenador.

El mexicano cumplió 39 años en septiembre. Ya apartado de los terrenos de juego tras su última etapa en la Liga MX, el exdeportivista ha empezado una nueva carrera en los banquillos. Su paso por A Coruña se resume en cinco temporadas, 149 partidos, 25 goles y 31 asistencias.

Se marchó al Valencia tras acabar contrato de blanquiazul. En Mestalla firmó otros 66 encuentros y salió cedido primero al Bayer Leverkusen y, después, al PSV, club que terminaría pagando un traspaso e incorporándolo hasta 2017 para jugar 102 encuentros, en los que anotó 4 goles y 22 asistencias.

El eléctrico extremo mexicano se reconvirtió entonces a un centrocampista organizador y llegó al Real Betis, en el que vivió una segunda juventud. Tras firmar en 2017, vivió siete temporadas como verdiblanco, el club en el que más tiempo estuvo: 218 partidos, 5 tantos y 17 asistencias componen su paso por el Benito Villamarín, con el que consagró su etapa con una Copa del Rey.

El legado de entrenadores de Andrés Guardado

Andrés Guardado puede presumir de haber tenido buenos maestros. Manuel Pellegrini, Phillip Cocu, Quique Setién o Miguel Ángel Lotina son algunos de los técnicos cons los que más partidos disputó. Ha conocido estilos y culturas diversas que trazarán, en el futuro, el Guardado entrenador. Nombres como Eduardo Berizzo, Rubi, Ernesto Valverde, Miroslav Djukic, José Luis Oltra, Rubén Romano, Daniel Guzmán o Mauricio Pellegrino, entre otros muchos.