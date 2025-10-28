El ex futbolista del Deportivo que descubrió a Dios en un país musulmán y superó una depresión

Las primeras caídas a Segunda División después de la época dorada del Deportivo en Primera y en Europa (1991-2011) mostraron a un equipo que volvía a la primera, pero al que le costaba asentarse en la élite. Todo cambió para bien allá por 2015 con la agónica salvación del Camp Nou y una permanencia pero mantenida de cuatro años en la élite. A cada año que pasaba una prueba y que no descendía el club coruñés, iba ganando un leve músculo económico, a pesar de estar ahogado por la deuda privilegiada con Hacienda. Fue una época de mucha imaginación con los fichajes, en la que había que rastrear en mercados secundarios o a estrellas que necesitasen una segunda oportunidad.

Así llegaron, entre otros, Isaac Cuenca, que no funcionó a pesar de su trayectoria en el Barcelona, o Ryan Babel, quien libre del fútbol árabe y fuera de forma para luego convertirse en uno de los mejores jugadores de LaLiga y marcharse del Deportivo en el mes de diciembre. Entonces Riazor se quedó huérfano y logró evitar la caída a duras penas. Así era todo entonces, con aquella estabilidad.

El Deportivo se acabó yendo a Segunda en 2018 y eso que aquel momento era un proyecto más holgado en el que Lucas había regresado y en el que el club coruñés ya tenía refinanciada su deuda. Uno de los que vivió aquella época, aunque no el descenso, es un futbolista que sigue en activo y que hace unos años vivió una reconversión.

No quería ir y descubrió a Dios

Gael Kakuta, francés e internacional congoleño, llegó en el mercado de invierno de 2017 tras cerrar una cesión con el Hebei Fortune chino. Se había cansado de aquella aventura una especie de niño prodigio del fútbol europeo que jugó en Chelsea, Vitesse, Bolton, Rayo o Sevilla, en diferentes etapas, además de variadas experiencias en el balompié francés. En una de sus últimas aventuras en el Amiens, estaba cansado del fútbol y, como él reconoce en diferentes entrevistas en medios franceses de las últimas semanas, en un proceso de depresión por una separación conyugal y la muerte de su madre, y le surgió la posibilidad de jugar en Irán. Al principio, se resistía, pero según confiesa hoy, no pudo tomar mejor decisión en su vida.

""No quería ir. Seis meses antes, había jugado la Copa de África con el Congo, me había ido bien y había estado a punto de fichar por el Besiktas. No se concretó, y volví al Amiens, donde terminé la temporada. Cuando llegó el verano, me hablaban del Burdeos, pero una semana después, se hablaba de un colapso del club. También había clubes turcos, pero no eran tan importantes", reconoce el jugador. Todo comenzó como una broma, pero fue mucho más serio de lo que podría imaginar, a pesar de sus reticencias iniciales: "Me llegó un mensaje en Instagram, era una mujer que se presentó como agente. Sugirió (la posibilidad de ir a) Irán. Yo no quería ir. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que iban en serio. Lo pensé, y también debo decir que tuve un pequeño problema con los impuestos franceses (se ríe). Mi hermano me dijo: 'Ya has estado en China, puedes ir a ver cómo es Irán'. No quise ir hasta el último minuto. Pero mi vida cambió porque allí encontré a Jesús", asegura hoy sonriente.

Su testimonio

«Incluso quise fingir que estaba dormido para perder el avión, pero algo me decía que me fuera. El Espíritu Santo me impulsaba. Unos meses antes, perdí a mi madre. Estaba en proceso de divorcio. Estaba completamente deprimido. No podía dormir. Me dije: 'Venga, me voy'. Allí me encontré completamente solo, con la Biblia conmigo. Mi madre siempre me decía que rezara. Hoy estoy con Jesús. Me bauticé al regresar. Desde entonces, Jesús ha sido mi vida entera. Es curioso, porque es un país musulmán. Pero Jesús está en todas partes. Me dejé guiar y me di cuenta de que, por ego y orgullo, había desperdiciado oportunidades», reconoce hoy sereno tras aquella aventura en el Esteghlal de Teherán. Unos meses después, regresó a Turquía para estar en Europa y más cerca de sus hijos, pero aquella experiencia le caló. Hoy juega aún en el Sakaryaspor, de la segunda división turca.