La Fundación del Deportivo presenta ‘Impacto DÉ’, su plan director
La Fundación del RC Deportivo presentó en el Espacio Avenida su plan director Impacto DÉ, una iniciativa que «simboliza mucho más que un proyecto o una estrategia», según citó el CEO Massimo Benassi, quien estuvo acompañado de Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga; Carlos García, responsable de proyectos de la Fundación; o la vicepresidenta Michelle Clemente. El evento contó también con una mesa redonda y una presentación con los objetivos, metodología y retos de la Fundación para marcar el presente y el futuro de la entidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- A Coruña se vistió de gala para la inauguración de Marineda City en 2011: famosos, Mayumaná y cine en 3D
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- Un especialista en tortillas prueba una de las más originales de A Coruña: “Vamos a combinar Italia con Galicia”
- Déficit de conductores en el taxi de A Coruña: 'Yo empecé a los 22 años con mi padre, pero ahora no podría
- Operativo municipal en el 137 de la ronda de Outeiro de A Coruña tras denuncias vecinales
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero
- 1-1 | El Dépor ya no sabe quién es
- Atasco kilométrico en la salida de A Coruña por autopista tras tres accidentes múltiples en la AP-9