La Fundación del Deportivo presenta ‘Impacto DÉ’, su plan director

La Fundación presenta ‘Impacto DÉ’, su plan director | CARLOS PARDELLAS

RAC

La Fundación del RC Deportivo presentó en el Espacio Avenida su plan director Impacto DÉ, una iniciativa que «simboliza mucho más que un proyecto o una estrategia», según citó el CEO Massimo Benassi, quien estuvo acompañado de Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga; Carlos García, responsable de proyectos de la Fundación; o la vicepresidenta Michelle Clemente. El evento contó también con una mesa redonda y una presentación con los objetivos, metodología y retos de la Fundación para marcar el presente y el futuro de la entidad.

