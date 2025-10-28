La Fundación del Deportivo presenta ‘Impacto DÉ’, su plan director

La Fundación del RC Deportivo presentó en el Espacio Avenida su plan director Impacto DÉ, una iniciativa que «simboliza mucho más que un proyecto o una estrategia», según citó el CEO Massimo Benassi, quien estuvo acompañado de Clemente Villaverde, presidente de la Fundación LaLiga; Carlos García, responsable de proyectos de la Fundación; o la vicepresidenta Michelle Clemente. El evento contó también con una mesa redonda y una presentación con los objetivos, metodología y retos de la Fundación para marcar el presente y el futuro de la entidad.