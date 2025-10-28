Un lateral derecho, el primer objetivo en el mercado de invierno del Deportivo

El Deportivo acudirá al mercado de invierno con la necesidad de realizar alguna incorporación de cara a la segunda parte de la temporada. La baja de Ximo Navarro, fuera, por lo menos, hasta febrero, y la reconversión de Miguel Loureiro a central, provoca que el equipo coruñés tenga una vacante clara en su zaga: el lateral diestro. Es el primer objetivo de cara a un mes de enero en el que la dirección de fútbol encabezada por Fernando Soriano se moverá en busca de, por lo menos, un refuerzo. La lesión de Escudero, menor en duración, provoca que Hidalgo actualmente solo tenga disponibles a cinco jugadores, además de un David Mella que ya ha actuado como lateral o carrilero.

Semana de Copa del Rey para el conjunto coruñés, que suma cinco semanas sin ganar en Liga. El equipo de Antonio Hidalgo atraviesa un bache futbolístico que tiene su origen en La Rosaleda, aunque los malos resultados se extienden desde Ipurua. Sin embargo, el conjunto blanquiazul ha dado un paso atrás en seguridad, confianza y nivel defensivo, coincidente con la lesión de Ximo Navarro, ese jugador ideal por características para el sistema de Antonio Hidalgo.

El lateral de Guadahortuna sufrió una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda, una zona comprometida que le tendrá apartado cuatro meses de los terrenos de juego. "Está lesión es un golpe fuerte para mí en este momento pero confío en poder volver igual de bien que siempre, muchas gracias a todos por cada mensaje que he recibido", escribió entonces el jugador.

El Deportivo moverá ficha en enero

La lesión de Ximo se suma a la cantidad de efectivos en una zona en la que arrancaron siete jugadores con ficha del primer equipo y Samu Fernández, el central juvenil del Fabril que es asiduo en las mañanas de la plantilla mayor. Ante el Valladolid, el elegido para la parcela diestra fue Lucas Noubi, después de que en Santander Mella ocupase el lateral diestro y, en La Rosaleda, lo hiciese Miguel Loureiro. Sin embargo, Hidalgo devolvió después de la derrota ante el Málaga al cercedensa al centro de la zaga, sabedor del alto nivel que estaba ofreciendo junto a Dani Barcia.

Es por eso que el equipo necesita un lateral derecho y acudirá al mercado de invierno en busca de un refuerzo. No hay prisa inmediata, no llegará antes, aunque el club tiene fichas libres y podría hacer un movimiento de agencia libre. No será el caso. La entidad coruñesa estudiará con calma y precisión el refuerzo. El primer objetivo en un mercado en el que últimamente siempre llega algún jugador más. La temporada es larga e Hidalgo necesitará efectivos en sus líneas.

El Deportivo ha guardado espacio salarial para poder acometer operaciones en enero. Al igual que el curso pasado, no llegará al límite de sus opciones y podrá operar sin necesidad de dar salidas, con margen suficiente dentro del estricto control que realiza LaLiga y dentro de las propias cuentas blanquiazules.