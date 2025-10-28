Samu Fernández no podrá jugar en Copa del Rey ante el Sámano

Samu Fernández no podrá jugar la Copa del Rey este jueves con el Deportivo ante el Sámano. El juvenil deberá cumplir sanción este fin de semana con el Fabril debido, precisamente, a su condición de jugador de cantera. Hidalgo podría dar alternativa a Damián Canedo, el zurdo titular en la defensa, de cara a un partido en el que se esperan rotaciones.

El central de 18 años deberá esperar para debutar con la primera plantilla. La Copa del Rey era una fecha señalada para el diestro, quien ha hecho la pretemporada con el equipo que dirige Antonio Hidalgo, ha estado presente en casi todas las convocatorias, y forma parte diaria del trabajo en Abegondo.

Este fin de semana, sin embargo, fue expulsado con el Fabril en la derrota del equipo blanquiazul ante el Oviedo Vetusta. Deberá cumplir sanción y no podrá jugar la Copa.

El Dépor pierde a Samu por su condición de juvenil

La entidad blanquiazul ha tenido que ponerse en contacto con la Real Federación Española de Fútbol para confirmar la baja del canterano. Mientras otros futbolistas sí podrían participar en la Copa del Rey, su condición de juvenil obliga al canterano a cumplir sanción en el próximo partido del equipo con el que fue sancionado. Si el sancionado hubiese sido, por ejemplo, José Ángel, podría jugar ante el Sámano y cumpliría sanción ante el Zaragoza.

En el caso de Samu no podrá jugar hasta que el Fabril corra el siguiente encuentro. Ni Copa, ni Liga en Segunda Federación. El filial visita O Couto este sábado (16.30) y Samu Fernández cumplirá entonces su sanción. Su debut deberá esperar un poco más.