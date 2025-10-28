Samu, Hugo Ríos, Canedo e Iker Vidal arrancan la semana de Copa
A Coruña
La Copa del Rey corta la semana con visita al Sámano este jueves (21.00). Antonio Hidalgo, con varias bajas, podría echar mano del filial para el partido. Ayer entrenaron con el primer equipo Samu Fernández, Hugo Ríos, Damián Canedo e Iker Vidal. El primero, sancionado, no pudo estar en Liga, pero sí podría participar en la Copa. Los titulares, con menor carga, tuvieron una jornada de recuperación.
