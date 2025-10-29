Hidalgo: "Necesitamos ganar, si ganas todo va bien"

Antonio Hidalgo analiza a un Deportivo que atraviesa un momento de dificultad después de pasar de "una dinámica muy positiva" a una racha de cinco partidos sin ganar. "Todo va sumando y pensado", expresa el técnico antes de visitar al Sámano en la Copa del Rey, un partido que irrumpe en la planificación blanquiazul, tensa tras no conocer la victoria en el mes de octubre.

"Me conocéis poco, no puedo igualar el deportivismo que lleváis dentro. Yo empujo con todo, trabajo con todo, lo damos todo en cada momento. A partir de ahí se puede pedir estar más acertado o no. Pero hay una persona que va a defender los colores a muerte. El que se sienta [en el banquillo] tiene fuerza para ello. Vamos a trabajar muchísimo al detalle", expresó el técnico en una previa tensa en la que el técnico habló de lo que requiere ahora el Deportivo: "Necesitamos ganar. Esto es muy sencillo, llevo mucho en esto. Si ganas está todo bien, si pierdes va todo mal".

Hidalgo, preguntado por qué aspectos futbolísticos podía mejorar el equipo y qué había llevado al Dépor a estos resultados, cree que al final son "situaciones" que tiene "en la cabeza" y "no tiene mucho sentido hablarlas aquí". "El otro día intenté explicar y eso no se ha plasmado. Entiendo que vosotros tenéis vuestra opinión [aludiendo a la prensa] y es respetable. No creo que todas las opiniones sean acertadas", expresa sobre algún aspecto tocado en otra rueda de prensa, no explicado en esta.

Incidiendo en los aspectos futbolísticos, Hidalgo afirmar saber "lo que pasó" y que hay que "mejorar". "Queremos hacer eso. Las situaciones tácticas que queremos mejorar, saber cuál es nuestro punto de mejora, donde tenemos que ser más sólidos, donde teníamos nuestro poderío", expresó, sin entrar en detalles.

El entrenador catalán considera que es el momento de cortar la mala racha, empezando por la Copa del Rey: "Las dinámicas, lo más importante en la categoría, es salir de ellas cuando son negativas".

Sámano, rival en la Copa del Rey

Antonio Hidalgo dejó entrever que los fabrilistas que entrenaron ayer serán los que viajen con el primer equipo a Castro-Urdiales. Hugo Ríos, Iker Vidal, Pablo García, Fabi y Bil Nsongo. No puede jugar Samu Fernández por lesión. "Lo difícil de contar con muchos jugadores es que no puedes poner más de cuatro. Puedes poner más o menos tres, ya contamos con Rubén. Hay algún jugador con molestias. Tenemos que decir cuántos nos llevamos. Ellos están haciendo un gran inicio", expresa Hidalgo sobre la dicotomía de las fichas de filial. López cuenta como fabrilista a efectos prácticos. Utilizar a cuatro es un riesgo porque una expulsión podría acarrear una alineación indebida. Hay que tener siempre siete jugadores de la primera plantilla sobre el terreno de juego.

También dedicó un espacio al Sámano, equipo que milita en Segunda Federación y solo ha ganado un partido en Liga hasta el momento: "Tiene un juego directo, esas situaciones de último tercio, situaciones de última jugada. Tienen laterales muy profundos. Hay que ver la dificultad", advierte el entrenador blanquiazul, que espera que su equipo compita y avance de ronda: "Ellos tienen una ilusión tremenda. Hay que igualar esa intensidad, saber los momentos del partido. Todo se iguala muchísimo cuando juegas a partido único".