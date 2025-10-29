Así juegan los fabrilistas que podrían participar en la Copa del Rey con el Deportivo

La Copa del Rey emerge como la gran oportunidad para los canteranos que empiezan a asomar por el primer equipo. Algunos, asiduos ya en los entrenamientos de Antonio Hidalgo cada jornada. Otros, aprovechando un momento en el que la primera plantilla tiene varias bajas localizadas y la necesidad de dar descanso a algunos jugadores importantes con vista al partido del próximo domingo ante el Real Zaragoza. Habrá 70 horas entre un pitido final y el inicio del siguiente, por lo que el técnico catalán dará minutos a los fabrilistas que han entrenado estos días a sus órdenes. El club no da lista de convocados, pero se espera que participen Fabi, Bil, Iker, Pablo García y el portero Hugo Ríos.

Fabi Urzain

La escasez de recambios en la mediapunta invita a que Hidalgo pueda darle confianza desde los primeros compases. El segoviano, un fino mediapunta que puede actuar en ambas bandas o por dentro, se ha convertido en una pieza clave para el equipo de Manuel Pablo. Ha encontrado mayor regularidad en su juego, y destaca, principalmente, cuando puede recibir el balón al pie. Es técnico, es ágil, tiene último pase y ya ha demostado también que tiene gol. Es especialmente peligroso en los metros finales y versátil para complementarse con cualquier compañero. Suma dos goles y una asistencia en ocho partidos.

Bil Nsongo

El delantero camerunés es la gran sorpresa del inicio de curso en Segunda Federación. Unas molestias musculares le han lastrado en las últimas semanas, pero suma siete goles con el filial. Se trata de un delantero centro con gran capacidad física para jugar de espaldas. Ha pulido su descarga, tiene un buen desmarque corto, y gran potencia para ganar duelos. Destaca por su disparo y también por su salto para imponerse en duelos aéreos. Ha dado un salto importante respecto a la campaña pasada. La lógica invita a pensar que será un recambio en la segunda parte.

Pablo García

Juvenil de segundo año, ya sabe lo que es jugar con el primer equipo en partido amistoso. Las bajas en defensa le abren la puerta a la titularidad en el sector derecho. Poco a poco ha ganado importancia en el Fabril, donde compite con Quique Teijo por la posición de titular. No está afianzado todavía, pero sus apenas 17 años le convierten en una de las grandes promesas de la cantera. Esta temporada ha sumado tres titularidades. Destaca por su capacidad física y recorrido en banda.

Iker Vidal

Lateral zurdo. El exjugador de la cantera del Alcorcón llegó el verano pasado y desde entonces ha sido indiscutible en el filial, que tenía déficit en esa parcela. Es un jugador, por encima de todo, seguro. Con capacidad ofensiva y velocidad, también destaca en aspectos defensivos y, sobre todo, en la regularidad y constancia. Un defensor competitivo que siempre deja buenas actuaciones y ha hecho de la regularidad su mejor virtud. La baja de Escudero le ha abierto una ventaja, aunque no sería descartable que en su sitio actuase Rubén López de titular e Iker tuviese minutos en la segunda parte, a medida que el equipo rote. Ha jugado el 100% de los minutos en Segunda Federación.

Hugo ríos

El guardameta es una de las grandes apariciones de la temporada en el Fabril de Manuel Pablo. Tras un curso a la sombra de Alberto, deja una o más paradas clave por partido, y ha aumentado su seguridad bajo palos. Con un buen juego de pies, destaca sobre todo por su agilidad sobre la línea de gol para hacer paradas imposibles. Es el jugado que más difícil tendrá participar, ya que por delante tiene a Eric Puerto, quien ha escalado a suplente tras la lesión de Daniel Bachmann.