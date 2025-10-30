1-5 | El Deportivo se da un festín con susto para espantar fantasmas

El Deportivo cumplió ante un Sámano que plantó cara (1-5) y estuvo a punto de poner en aprietos al equipo coruñés. Herrera sentenció un duelo que acabó con un marcador abultado y reparto de felicidad para goleadores necesitados. No hubo sorpresa y el equipo blanquiazul estará en la segunda ronda de la Copa del Rey.

Intensidad. Eso pidió Antonio Hidalgo. Un intangible. Pero sabía el Deportivo, con un once repleto de rotaciones, que en Castro-Urdiales sería necesario, como mínimo, igualar la del Sámano, que rebosaba ilusión y ganas. El cuadro blanquiazul respondió bien. Con la lección aprendida del chasco de Ourense hace un año, aunque pocos jugadores repitieron de aquella eliminatoria en O Couto, los coruñeses salieron con decisión en busca de un gol rápido para evitar cualquier confianza rival. Y también propia, a veces más peligrosa.

Dani Barcia abrió el marcador a balón parado a los cinco minutos. Antes, Eddahchouri ya había tenido un remate de estrategia, argumento para unos y otros en un día en el que jugar por abajo se complicaba. A medida que pasaba el tiempo y aumentaba el viento, tocar raso se hacía todavía más tedioso. No renunció a ello el Dépor, que encontró en la cabeza del central zurdo un atajo hacia la victoria. Luismi sacó una falta lejana, la defensa naranja se quedó parada, y el 5 cabeceó a placer.

Los pupilos de Hidalgo, ayer sancionado (deberá cumplir otro partido más de una amonestación que arrastra de Huesca) tenían el plan claro: buscar las superioridades numéricas ante un Sámano que se encerró para buscar contraatacar. En inicio, tres jugadores ante dos, bien con José Ángel o Patiño entre centrales. El Dépor se hizo fuerte en su banda derecha, con Pablo García metiéndose por dentro y liberando el pase directo a Luismi, que descendía su posición para luego buscar en largo al lateral diestro o, si se abría espacio, combinar con Herrera en corto o con Eddahchouri en largo.

Al Sámano le costó vigilar esas situaciones, que también se repitieron en el lado izquierdo, con Rubén López interiorizando su posición para habilitar la conexión con Fabi. Pero una de esas incursiones de Pablo García acabó en pérdida y susto. Voló Puerto para salvar el primero, que llegó acto seguido a balón parado tras un remate de Jon López que tocó en Castillo.

El equipo naranja plantó cara y puso en dificultades al visitante. Apretó a un Dépor al que exigió su máximo durante la primera hora de juego. Un error de Jon López propició el 1-2, después de un balón al espacio de Fabi hacia Eddahchouri por encima de la defensa. El zaguero, en un intento de despejar, asistió a Herrera para marcar a puerta vacía. Los blanquiazules sudaron antes del descanso para sostener su ventaja.

Susto en la segunda mitad y sentencia con reparto de goles

El Sámano dio un paso al frente tras el descanso. Elevó la presión y cogió al Dépor a contra pié. Incapaz de presionar ante la salida rival, se estiró y tampoco fue capaz de imponerse en el juego directo local, que tras juntar uno o dos pases en la base, buscaba con ímpetu e intención a sus hombres más adelantados. Jon López, siempre protagonista en el peligrosísimo balón parado local, dio el mayor susto con un remate al larguero a la hora de juego. Tembló la portería y se lamentó desde la grada Hidalgo.

El técnico catalán recurrió al banquillo para salvar la contienda. Noubi, para vigilar los duelos aéreos; y Stoichkov, para dar respiro y calidad al equipo con balón. Poco después de la ventana, Eddahchouri cedió un pase atrás para la llegada de Herrera, que engatilló un golpeo preciso para anotar el 1-3. Respiró el Deportivo.

El partido se pudo complicar y solo se relajó en los momentos finales del juego, cuando el Sámano tiró la toalla y concedió demasiados espacios para un ataque en el que Stoichkov disfrutó. Zaka, tras errar un mano a mano, recogió el la asistencia de Herrera, y el propio Stoichkov sentenció con el quinto. 1-5 y a pensar en Zaragoza. El Dépor jugará la segunda ronda de la Copa del Rey. Un torneo ilusionante que, de momento, queda a un lado. El domingo, con Samaín terminado, aguarda el Real Zaragoza.