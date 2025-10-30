Cristian Herrera lidera a la segunda unidad del Deportivo

Quizá no era, a priori, la noche más exigente para el Deportivo. Sin embargo, el conjunto blanquiazul ya sabe lo que es quedarse apeado de la Copa del Rey ante un rival de categoría inferior. La segunda unidad de Antonio Hidalgo saltó al campo de Riamar con la exigencia de dar el do de pecho y, quizá, llamar a la puerta de un once titular que, ante los malos resultados en liga, puede necesitar algún chispazo para regresar a la senda del triunfo. Cristian Herrera, con un doblete y una asistencia, firmó los mejores números en un día en el que Fabi Urzain y Pablo García dejaron su sello en los dos costados.

En un once con muchas rotaciones y dos canteranos, Barcia, un titular habitual, fue el encargado de abrir la lata. Lo hizo al cabecear un centro de Luismi, otro hombre de confianza de Hidalgo que, el pasado fin de semana, se quedó de inicio en el banquillo. El gaditano comandó el ataque mientras el de Cambre se encargó de lidiar con las ansias de remontada de un Sámano que consiguió empatar, y, por momentos, soñó con darle la vuelta al partido.

Un envío en largo de Fabi que no acertaron a solventar Jon López ni Masach se convirtió en un balón que Herrera solo tuvo que empujar a placer. El canario, sin ser especialmente diferencial en el regate ni en la presión, volvió a aparecer en el segundo acto para encarrilar el duelo. Fusiló por bajo a Masach a pase de Eddahchouri y, poco después, le devolvió el favor al neerlandés con un pase en el área pequeña para que firmase el 1-4.

Stoichkov, en el tramo final, se sumó a la fiesta. Celebró su primer gol con fortuna, en un balón que botó y despistó al portero. La segunda unidad hizo los deberes y tendrá una nueva oportunidad en la siguiente ronda de la Copa.