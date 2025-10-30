Copa del Rey
El uno por uno del Deportivo ante el Sámano: Herrera destaca en las notas individuales con un doblete
El equipo blanquiazul venció 1-5 ante el Sámano y el canario firmó un doblete
El Deportivo venció 1-5 al Sámano, no sin llevarse algún susto. Antonio Hidalgo acabó satisfecho en un partido con muchas rotaciones en el que Cristian Herrera fue el gran destacado.
Eric Puerto (7): Tuvo bastante trabajo y dejó varias paradas de muchísimo mérito.
Pablo García (6): Buen partido, sin alardes, para un jugador todavía en edad juvenil. Debut para la historia.
Arnau Comas (6): Contundente en defensa. El ímpetu que mostró le llevó a un aparatoso golpe. Tuvo que ser sustituido al descanso.
Barcia (8): Sostuvo la defensa, estuvo firme, y anotó el primer gol para abrir un partido duro.
Rubén López (7): Completó un buen partido como lateral izquierdo y emerge como alternativa.
Charlie Patiño (7): Dejó muestras de su clase, con algunos pases muy buenos. Tiene que dar un paso más sin balón.
José Ángel (7): Rozó la segunda amarilla. Seguro con balón y solvente en defensa. Primera titularidad en meses.
Luismi (7): Clave en la primera parte. Tiró de magia para asistir, aunque se diluyó en la segunda mitad.
Fabi Urzain (7): Dejó un gran pase para el segundo tanto del equipo. No se jugó muchas y trabajó por el grupo en colectivo.
Eddahchouri (8): Incansable. Se llevó un gol merecido tras poner la intensidad que necesita este tipo de partidos.
Herrera (8): Anotó un doblete y regaló una asistencia. Arriesgó en exceso en algunos pases, pero puso las cifras para dar la victoria al equipo.
También jugaron en el Deportivo
Loureiro (5): Se adaptó bien al ritmo del partido.
Stoichkov (7): Le dio un punto de calidad al equipo extra y anotó su primer tanto.
Noubi (6): Rozó el gol.
Gragera (-): Pocos minutos.
Mella (-): Entró en el final.
