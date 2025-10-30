El uno por uno del Deportivo ante el Sámano: Herrera destaca en las notas individuales con un doblete

El Deportivo venció 1-5 al Sámano, no sin llevarse algún susto. Antonio Hidalgo acabó satisfecho en un partido con muchas rotaciones en el que Cristian Herrera fue el gran destacado.

Eric Puerto (7): Tuvo bastante trabajo y dejó varias paradas de muchísimo mérito.

Pablo García (6): Buen partido, sin alardes, para un jugador todavía en edad juvenil. Debut para la historia.

Arnau Comas (6): Contundente en defensa. El ímpetu que mostró le llevó a un aparatoso golpe. Tuvo que ser sustituido al descanso.

Barcia (8): Sostuvo la defensa, estuvo firme, y anotó el primer gol para abrir un partido duro.

Rubén López (7): Completó un buen partido como lateral izquierdo y emerge como alternativa.

Charlie Patiño (7): Dejó muestras de su clase, con algunos pases muy buenos. Tiene que dar un paso más sin balón.

José Ángel (7): Rozó la segunda amarilla. Seguro con balón y solvente en defensa. Primera titularidad en meses.

Luismi (7): Clave en la primera parte. Tiró de magia para asistir, aunque se diluyó en la segunda mitad.

Fabi Urzain (7): Dejó un gran pase para el segundo tanto del equipo. No se jugó muchas y trabajó por el grupo en colectivo.

Eddahchouri (8): Incansable. Se llevó un gol merecido tras poner la intensidad que necesita este tipo de partidos.

Herrera (8): Anotó un doblete y regaló una asistencia. Arriesgó en exceso en algunos pases, pero puso las cifras para dar la victoria al equipo.

También jugaron en el Deportivo

Loureiro (5): Se adaptó bien al ritmo del partido.

Stoichkov (7): Le dio un punto de calidad al equipo extra y anotó su primer tanto.

Noubi (6): Rozó el gol.

Gragera (-): Pocos minutos.

Mella (-): Entró en el final.